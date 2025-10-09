Der sechste Spieltag der laufenden NFL-Saison steht an. ran blickt auf die Spiele voraus und tippt die Ergebnisse. Von Chris Lugert Die fünfte Spielwoche der NFL hat wieder einmal bewiesen, dass in der besten Football-Liga der Welt nichts sicher ist. Mehrere Überraschungen standen am Ende zu Buche, gleich zwei zuvor sieglose Teams - die New Orleans Saints und die Tennessee Titans - durften erstmals jubeln. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Damit sind nur noch die New York Jets ohne jeden Sieg - ändert sich das an diesem Wochenende? Und wie schlagen sich die anderen Teams? Insgesamt stehen 15 Spiele auf dem Programm, die Minnesota Vikings und die Houston Texans haben Bye Week. ran versucht sich als Wahrsager und tippt die anstehenden Spiele des NFL-Wochenendes.

Philadelphia Eagles @ New York Giants ran-Tipp: Philadelphia Eagles @ New York Giants 24:14 Update nach dem Spiel: Da lagen wir dann doch ein gutes Stück daneben. Denn die Giants haben die Eagles und uns überrascht. Das Team um Quarterback Jalen Hurts unterlag im Division-Duell bei den New York Giants am Ende deutlich mit 17:34 und verlor erstmals seit 2023 zwei Spiele nacheinander. Damit steht der Titelverteidiger nach seinem anfangs perfekten Saisonstart bei einer Bilanz von vier Siegen und zwei Niederlagen, die Washington Commanders könnten in der NFC East aufschließen.

Denver Broncos @ New York Jets Die Jets sind inzwischen als einziges Team der NFL nach fünf Wochen noch sieglos - das war wohl nicht der Plan, als die Franchise in der vergangenen Offseason auf links gedreht wurde. Doch die Offense hat große Probleme, Justin Fields spielt viel zu inkonstant. Und die Defense, eigentlich das Steckenpferd von Head Coach Aaron Glenn, liefert ebenfalls nicht ab. Ganz anders bei den Broncos, wo die Defense derzeit Trumpf ist. Quarterback Bo Nix hat gehörige Probleme, doch im London Game gegen die Jets sollte Denver keine Mühe haben. Wer den amtierenden Champion schlägt, kann nicht gegen das schlechteste Team der Liga verlieren - oder? ran-Tipp: Denver Broncos @ New York Jets 21:10

Arizona Cardinals @ Indianapolis Colts Die Art und Weise, wie die Cardinals am vergangenen Sonntag gegen die Tennessee Titans verloren haben, war vermutlich viel schlimmer als die Niederlage an sich. Das Selbstvertrauen beim Team um Quarterback Kyler Murray dürfte reichlich angekratzt sein, ausgerechnet in dieser Konstellation geht es zu den Colts, so etwas wie das Team der Saison bislang. Daniel "Indiana" Jones feiert auch gegen die Cardinals einen Sieg, allerdings wird es ein knappes Ding. Weil Arizona seine Fehler abstellt - und die Colts Druck bekommen. Am Ende reicht es dennoch. ran-Tipp: Arizona Cardinals @ Indianapolis Colts 24:27

Los Angeles Chargers @ Miami Dolphins Nicht mehr lange, und bei den Chargers spielt ein Zuschauer auf Running Back. Nach dem Saisonaus von Najee Harris hat sich jetzt auch Rookie Omarion Hampton auf die IR-Liste verabschiedet. Dabei sollte das Laufspiel eigentlich der Treiber dieser Offense werden. Das hat sich erledigt. Justin Herbert muss liefern - und das mit einer kaputten Offensive Line. Herzlichen Glückwunsch! Die Dolphins ihrerseits steuern Richtung Rebuild, in Florida dürften nach der Saison Köpfe rollen. Das Krisenduell wird nicht ansehnlich, am Ende gewinnen die Chargers ganz knapp. ran-Tipp: Los Angeles Chargers @ Miami Dolphins 17:16

New England Patriots @ New Orleans Saints Drake Maye, no matter what! Die Patriots sind aus einem jahrelangen Dornröschenschlaf erwacht, und das liegt hauptsächlich am Quarterback. In seinem zweiten Jahr zeigt Maye eine klare Entwicklung, die gesamte Offense wirkt runder. Wenn New England jetzt noch seine Fumbles abstellt, wäre alles top. Die Saints sind an einem anderen Punkt, doch auch hier weiß der Quarterback zu überzeugen. Spancer Rattler spielt deutlich besser, als es die meisten erwartet hatten. Der Sieg gegen die Giants gibt Selbstvertrauen, doch gegen die Patriots reicht das nicht. ran-Tipp: New England Patriots @ New Orleans Saints 27:14

Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers Ja, wir tippen die Browns hier zum Sieg - gegen den Division-Rivalen, gegen Aaron Rodgers, obwohl die Steelers frisch erholt aus ihrer Bye Week kommen. Doch der Auftritt der Browns in London gegen die Vikings war trotz der Niederlage vielversprechend, die Niederlage unnötig. Die Steelers hingegen stehen zwar 3-1, aber mit einem negativen Punkteverhältnis! Die Bilanz verschleiert viele Probleme, die Pittsburgh bislang hatte. Gegen die starke Defense der Browns kommt Rodgers an seine Grenzen - und Dillon Gabriel feiert seinen ersten Sieg. ran-Tipp: Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers 17:14

Dallas Cowboys @ Carolina Panthers Die Offense der Cowboys fegt aktuell über ihre Gegner hinweg, nur wirklich gute Defenses können da etwas entgegensetzen. Die Panthers haben zwar keine schlechte Verteidigung, aber gegen die Feuerkraft von Quarterback Dak Prescott werden sie nichts ausrichten können. Der Spielmacher der Texaner macht sich nichts aus dem Ausfall von CeeDee Lamb und setzt plötzlich Newcomer in Szene. Für Bryce Young ist das auf der anderen Seite einfach zu viel, um hier einen Shootout mitgehen zu können. ran-Tipp: Dallas Cowboys @ Carolina Panthers 33:20

Seattle Seahawks @ Jacksonville Jaguars Das Duell zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seahawks in der Vorwoche war vielleicht das Spiel der Saison, mit Sicherheit aber absolutes Spektakel. Die Offense funktioniert - aber hält die Offensive Line auch gegen Josh Hines-Allen und Travon Walker stand? Davon wird vieles im Spiel gegen die Jaguars abhängen. Jacksonville kommt aus dem Sieg gegen die Kansas City Chiefs, der aber auch mit reichlich Spielglück verbunden war. Vor eigenem Publikum feiern die Jaguars den nächsten Sieg - weil die Seahawks offensiv einen Durchhänger haben. ran-Tipp: Seattle Seahawks @ Jacksonville Jaguars 22:25

Los Angeles Rams @ Baltimore Ravens Kann Lamar Jackson spielen und damit zumindest der Offense der Ravens einen Floor geben? Wenn nicht, droht Baltimore der nächste schlimme Tag im Büro. Cooper Rush war gegen die Texans maximal überfordert und warf drei Interceptions. Doch auch mit Jackson bleibt die Defense der Ravens eine einzige Baustelle - und ausgerechnet jetzt geht es gegen Matthew Stafford, Puka Nacua und Davante Adams. Das wird bitter. ran-Tipp: Los Angeles Rams @ Baltimore Ravens 34:14

Tennessee Titans @ Las Vegas Raiders Ein Spiel für Genießer - wenn man das "Essen" aus dem Dschungelcamp mag. Immerhin gab es bei den Titans zuletzt einen Lichtblick, der erste Saisonsieg nach einer Aufholjagd gegen die Arizona Cardinals dürfte Auftrieb geben. Rookie Cam Ward spielt solide - und damit deutlich besser als sein kommendes Gegenüber. Denn was Geno Smith bei den Raiders derzeit veranstaltet, ist einfach schlecht. Die Raiders sehen über die vergangenen Wochen wie das schlechteste Team der NFL aus, auf beiden Seiten des Balls. Gegen die Titans glauben wir aber dennoch an einen Sieg - weil zumindest das Laufspiel funktioniert. ran-Tipp: Tennessee Titans @ Las Vegas Raiders 24:30

Cincinnati Bengals @ Green Bay Packers Joe Flacco gibt sein Debüt für die Bengals - und trifft auf ein Top-Team der NFL mit einer starken Defense, wenngleich der Hype um diese Unit vor der Bye Week der Packers etwas nachgelassen hat. Dennoch kann Flacco einem jetzt schon leidtun, wenn er hinter dieser Offensive Line unter anderem gegen Micah Parsons bestehen muss. Das wird nichts, außer schmerzhaft - für den Routinier wie für die Bengals-Fans. ran-Tipp: Cincinnati Bengals @ Green Bay Packers 14:33 Kommentar: Flacco-Trade der Bengals ergibt keinen Sinn

San Francisco 49ers @ Tampa Bay Buccaneers Die Quarterback-Frage bei den 49ers ist derzeit eine sehr interessante Storyline, denn in Abwesenheit des verletzten Brock Purdy hat Mac Jones das Team zu drei Siegen geführt. Der nominelle Backup dürfte auch in Tampa zum Einsatz kommen, nichts spricht dafür, dass seine Leistungen plötzlich einbrechen. Zumal potente Offenses gegen die Bucs durchaus den Ball bewegen können. Umgekehrt wiederum hofft Tampa auf den nächsten Sahnetag von Baker Mayfield und Super-Rookie Emeka Egbuka. Ein Spektakel scheint garantiert, wir tippen auf den besseren Ausgang für die Niners. ran-Tipp: San Francisco 49ers @ Tampa Bay Buccaneers 31:28 Power Ranking vor Woche 6: Ravens und Chiefs stürzen ab

Detroit Lions @ Kansas City Chiefs Das wird lecker! Ein Sunday Night Game, das die Primetime auch wirklich verdient hat. Die Lions haben die bittere Auftaktpleite gegen die Green Bay Packers längst vergessen lassen, vier Siege nacheinander mit jeweils mindestens 34 Punkten sprechen eine klare Sprache. Auch die Defense macht einen starken Eindruck, allerdings fällt Cornerback Terrion Arnold erstmal aus. Können die Chiefs hier attackieren? Der Druck auf den einstigen Dominator ist groß, eine 2-3-Bilanz war so nicht eingeplant. Im Arrowhead sind Patrick Mahomes und Co. zu besonderen Taten fähig - auch gegen das formstärkste Team der NFL? Wir sagen nein. ran-Tipp: Detroit Lions @ Kansas City Chiefs 28:24 Auch interessant: NFL-Studie zeigt - Mahomes und Chiefs bevorzugt

Buffalo Bills @ Atlanta Falcons Seit vergangenem Spieltag haben die Bills keine weiße Weste mehr, die Niederlage gegen die New England Patriots dürfte ein Weckruf gewesen sein. Mit Quarterback Josh Allen ist alles möglich, doch es gibt auf beiden Seiten des Balls auch Fragezeichen. Die Falcons kommen aus ihrer Bye Week, die sie vermutlich für Feinjustierungen genutzt haben. Atlanta ist in dieser Saison bislang eine absolute Wundertüte, Vorhersagen sind quasi unmöglich. Spielt Michael Penix groß auf, ist der Sieg drin - doch das wollen wir erst sehen. Bis dahin sind die Bills der Favorit. ran-Tipp: Buffalo Bills @ Atlanta Falcons 27:20