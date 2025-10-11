Wenn die Cleveland Browns am Sonntag bei den Pittsburgh Steelers antreten, ist die Sache eigentlich schon vorher klar. Denn Mike Tomlin ist der Rookie-Schreck.

Zahlen lügen nur selten.

Deshalb ist klar: Dillon Gabriels Chancen auf einen Sieg mit den Cleveland Browns bei den Pittsburgh Steelers in Week 6 der NFL (am Sonntag ab 19:00 Uhr im Liveticker) sind klein. Ziemlich klein sogar.

Der Grund für die miesen Aussichten: Mike Tomlin.

Der Steelers-Coach kann nämlich zwei Statistiken vorweisen, die Rookie Gabriel Sorgen bereiten dürften.

Zum einen schaffte er zuletzt eine 14-4-Bilanz nach einer Bye Week, darunter sind alleine acht Siege in Serie.

Noch beeindruckender ist aber die fast schon unheimliche Serie gegen Rookie-Quarterbacks. Da blickt Tomlin auf eine Bilanz von 27-6, Playoffs eingeschlossen. Neulinge sind vor allem in Pittsburgh quasi chancenlos, da stehen 14 Siege einer Niederlage gegenüber.