Anzeige
NFL

NFL - Pittsburgh Steelers: Tomlin als Rookie-Horror! Darum hat Browns-Quarterback Gabriel keine Chance

  • Veröffentlicht: 11.10.2025
  • 20:48 Uhr
  • ran.de

Wenn die Cleveland Browns am Sonntag bei den Pittsburgh Steelers antreten, ist die Sache eigentlich schon vorher klar. Denn Mike Tomlin ist der Rookie-Schreck.

Zahlen lügen nur selten.

Deshalb ist klar: Dillon Gabriels Chancen auf einen Sieg mit den Cleveland Browns bei den Pittsburgh Steelers in Week 6 der NFL (am Sonntag ab 19:00 Uhr im Liveticker) sind klein. Ziemlich klein sogar.

Der Grund für die miesen Aussichten: Mike Tomlin.

Der Steelers-Coach kann nämlich zwei Statistiken vorweisen, die Rookie Gabriel Sorgen bereiten dürften.

Zum einen schaffte er zuletzt eine 14-4-Bilanz nach einer Bye Week, darunter sind alleine acht Siege in Serie.

Noch beeindruckender ist aber die fast schon unheimliche Serie gegen Rookie-Quarterbacks. Da blickt Tomlin auf eine Bilanz von 27-6, Playoffs eingeschlossen. Neulinge sind vor allem in Pittsburgh quasi chancenlos, da stehen 14 Siege einer Niederlage gegenüber.

Anzeige
Anzeige

Pittsburgh Steelers: Besser drauf als die Cleveland Browns

Cowboys-Spielmacher Dak Prescott war der einzige Rookie-Quarterback, der Tomlins Steelers in Pittsburgh schlagen konnte. 2016 war das, ist also fast zehn Jahre her.

Aber klar: Dass Gabriel auch sein zweites Spiel als Browns-Starter nicht gewinnt, könnte auch einfach an der aktuellen Form der Teams liegen.

Während die Steelers bei 3-1 stehen, haben die Browns bei nur einem Sieg schon vier Niederlagen kassiert. Und eine Offense, die zu den schlechtesten der Liga gehört. Die Hoffnung bei den Browns ist groß, dass der zuletzt vor dem London Game zum Starter ernannte Gabriel das ändern könnte.

Wahrscheinlich aber noch nicht in Pittsburgh.

Anzeige
Mehr News und Videos
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 11.10.2025
  • 21:13 Uhr
Pittsburgh Steelers quarterback Aaron Rodgers (8) throws in the first quarter of the Pittsburgh Steelers home opener against the Seattle Seahawks at Acrisure Stadium Sunday, September 14, 2025 in P...
News

ran tippt den 6. Spieltag: Ein Rookie düpiert Rodgers

  • 11.10.2025
  • 21:04 Uhr

NFL: Giants-Rookie bekommt Strip-Angebot

  • Video
  • 01:32 Min
  • Ab 0
2237928657
News

Ärzte missachtet? Giants reagieren auf NFL-Untersuchung

  • 11.10.2025
  • 19:56 Uhr
imago images 1058469237
News

NFL plant Pro-Bowl-Revolution - Super Bowl betroffen

  • 11.10.2025
  • 19:39 Uhr

NFL: Die Pommespreise der Teams! SB-Champ übertreibt komplett

  • Video
  • 05:02 Min
  • Ab 0
Mahomes Referee
News

Studie deckt auf: Chiefs werden oft bevorzugt

  • 11.10.2025
  • 17:37 Uhr
imago images 1067103171
News

Indianapolis Colts: Eine Frau für alle Fälle

  • 11.10.2025
  • 17:31 Uhr
imago images 0836114849
News

NFL droht Ärger: Kirk-Gruppe plant alternative Halbzeitshow

  • 11.10.2025
  • 17:30 Uhr
Ersatz-Quarterback Mac Jones
News

49ers: Jones fraglich - drei Quarterbacks spielen vor

  • 11.10.2025
  • 17:28 Uhr