NFL - San Francisco 49ers: Offense-Hoffnung darf wieder trainieren

Bei den San Francisco 49ers bahnt sich das Debüt des vor gut einem Monat bei einem Raubüberfall angeschossenen Ricky Pearsall an. Bei Christian McCaffrey ist weiter Geduld gefragt.

Eines der wohl aufsehenerregendsten NFL-Debüts dieser Saison könnte näherrücken. Denn die San Francisco 49ers werden das 21-Tage-Fenster für Ricky Pearsall am Montag öffnen, wie Head Coach Kyle Shanahan laut "ESPN" mitteilte.

Der Wide Receiver war im Draft an 31. Position gezogen worden, was Gerüchte über einen Abschied von Deebo Samuel oder Brandon Aiyuk befeuerte. Da beide weiter für die Kalifornier auflaufen, hätte Pearsall sich ohnehin hinten anstellen müssen, doch so richtig brisant wurde die Personalie am 31. August und damit vier Monate nach seiner Ankunft.

An jenem Tag wurde der 24-Jährige bei einem Raubüberfall von dem 17-jährigen Angreifer im Verlaufe eines Gerangels in die Brust geschossen. Pearsall hatte Glück im Unglück: Die Kugel trat aus seinem Rücken wieder aus, ohne lebenswichtige Organe zu verletzen.

Drei Tage nach dem Vorfall setzten die 49ers den First Rounder auf die Non-Football-Injury-Liste. Ihm sollte alle Zeit zur Genesung gegeben werden. Nun also werden ihm 21 Tage gewährt, um sich für eine Berufung in den aktiven Kader zu empfehlen.

"Ich würde am ehesten denken, dass er eine längere Anlaufzeit benötigt, aber ich denke, dass er gesundheitlich in der Lage ist zu spielen", betonte Shanahan. Er wolle jedoch erst eine Entscheidung treffen, "wenn wir ihn im Training beobachten können, aber wir werden nichts überstürzen. Wenn er bereit ist, ist er bereit, und wenn nicht, haben wir noch ein paar Wochen Zeit."