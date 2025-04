49ers-Besitzer Jed York erklärte nun, dass diese Schritte notwendig waren, damit Quarterback Brock Purdy der Franchise erhalten bleibt. Dieser geht nämlich in sein letztes Vertragsjahr.

"Wir wussten, dass wir im Kader Opfer bringen mussten, um sicherzustellen, dass man einen Quarterback bezahlen kann", sagte York am Dienstag in einem Einzelinterview mit NFL-Insider Mike Garafolo. "Das ist reine Mathematik."

Erste Verhandlungen zwischen Franchise und Quarterback hätten bereits stattgefunden. "Ich denke, die Vertragsgespräche waren gut. Es sind keine Gespräche, die ich selber führe", erklärte York. "Er muss eine Entscheidung treffen, was er tun will. Ich glaube nicht, dass wir so weit voneinander entfernt sind. Ich denke, wir können uns zusammensetzen und etwas erreichen. Wann immer er bereit ist, sind wir bereit."

York weiß aus Erfahrung, dass der Erfolg einer Mannschaft mit dem Quarterback steht und fällt: "Ich war in Situationen, in denen man einen großartigen Kader hatte, aber der Quarterback nicht festgelegt war. Es ist schwer, dann nachhaltigen Erfolg zu haben. Wir wollen sicherstellen, dass Brock für eine lange Zeit ein Teil unseres Teams ist."