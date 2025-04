Vier Spieler aus der ELF nahmen am NFL IPP Pro Day teil und hinterließen laut einem Scout einen starken Eindruck.

von Oliver Jensen

Die European League of Football (ELF/ Saison 2025 live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App) kann durchaus ein Sprungbrett in die NFL sein. Der beste Beweis ist Kicker Lenny Krieg (Stuttgart Surge), der einen Vertrag bei den Atlanta Falcons unterzeichnete (hier im Interview mit ran).

Doch er ist nicht der einzige Spieler aus der ELF, der Ambitionen im Hinblick auf die NFL hat.

Vier Spieler nahmen vergangene Woche am NFL IPP Pro Day an der University of South Florida teil. Neben Krieg waren dies seine deutschen Landsleute Bastian Roppelt (Punter, Frankfurt Galaxy) und Leander Wiegand (Offensive Lineman, Munich Ravens) sowie der Franzose Maceo Beard (Defensive Back, Paris Musketeers).

Der NFL IPP-Scout Mark Dulgerian bewertete gegenüber der Online-Redaktion der ELF die Leistungen der vier Teilnehmer.

Besonders Krieg bekam viel Lob: "Er setzte seinen Schwung aus dem Combine fort und zeigte beeindruckenden Auftrieb und Kraft in seinen Kicks. Unser Kicking-Coach, Tadhg Leader, hat fantastische Arbeit geleistet und ihn auf das vorbereitet, worauf sich die Leute aus der NFL in diesen Workouts konzentrieren.“