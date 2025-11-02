Anzeige
American Football

NFL: Schock für AFC-Team! Star-Quarterback muss schwer verletzt raus

  • Aktualisiert: 03.11.2025
  • 17:38 Uhr
  • Oliver Jensen

C.J. Stroud, der Quarterback der Houston Texans, musste im Spiel gegen die Denver Broncos aus dem Spiel genommen werden.

Bittere Nachricht für die Houston Texans: Quarterback C.J. Stroud kassierte im Spiel gegen die Denver Broncos zu Beginn des zweiten Viertels bei einem Lauf einen folgenschweren Hit.

Der Spielmacher, der bis dahin sechs seiner zehn Passversuche für 79 Yards an den Mann brachte, blieb danach benommen liegen und wurde in die Kabine begleitet.

Kurz nach der Halftime gaben die Texans bekannt, dass Stroud aufgrund des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung aus dem Spiel genommen wurde.

Backup Davis Mills wurde für Stroud ins Spiel gebracht.

