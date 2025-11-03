Durch ein Game-Winning-Field-Goal setzten sich die Carolina Panthers am Ende mit 16:13 gegen die Green Bay Packers durch. Viele Packers-Fans geben dafür Head Coach Matt LaFleur die Schuld. Die Green Bay Packers stehen nach acht Spielen bei fünf Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden. Sie führen die NFC North an und haben laut der offiziellen NFL-Website eine Playoff-Wahrscheinlichkeit von 83 Prozent. Eigentlich sollte also alles gut sein, oder? Josh Allen kann sich nichts von dem Sieg gegen Patrick Mahomes kaufen. Ein Kommentar

Falsch gedacht. Die Saison begann mit zwei überzeugenden Siegen – zunächst gegen den Division-Rivalen Detroit Lions und anschließend mit einer starken Leistung gegen die Washington Commanders. Danach jedoch nahm die Unzufriedenheit der Fans deutlich zu. Eine Niederlage gegen die Cleveland Browns, bei der sowohl Defense als auch Offense im letzten Viertel komplett einbrachen, ließ erste Zweifel aufkommen.

In Woche vier folgte ein Shootout (40:40) gegen die Dallas Cowboys, in dem die Offensive zwar überzeugte, die Defensive aber kaum stattfand. Es folgte ein mühsamer Sieg gegen die verletzungsgeschwächten Cincinnati Bengals, der erst im letzten Viertel entschieden wurde, sowie ein weiterer knapper Erfolg gegen die Arizona Cardinals ohne Kyler Murray. In der vorletzten Woche gelang noch ein etwas überzeugenderer Sieg gegen die Pittsburgh Steelers, doch nach der peinlichen Niederlage gegen die Carolina Panthers ist auch der längst vergessen.

Green Bay Packers-Coach Matt LaFleur in der Kritik Die Fans der Packers haben ihren Schuldigen gefunden. In den sozialen Netzwerken richten sich die Vorwürfe wegen der schwachen Leistungen vor allem gegen Head Coach Matt LaFleur.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ihm wird vor allem vorgeworfen, in den entscheidenden Momenten das falsche Play-Calling zu wählen. Dabei ist die Star-Power im Team eigentlich vorhanden: Mit Jordan Love als Quarterback und Josh Jacobs als Running Back in der Offensive sowie Micah Parsons und Xavier McKinney in der Defensive entsteht der Eindruck, dass LaFleur das Potenzial seiner Mannschaft nicht auf den Platz bringt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

LaFleur ist mittlerweile in seiner siebten Saison als Head Coach der Packers.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

In den vergangenen sechs Spielzeiten führte er Green Bay zwar fünfmal in die Playoffs und erreichte dabei zweimal das NFC Championship Game, verlor dort jedoch einmal gegen die San Francisco 49ers und einmal gegen die Tampa Bay Buccaneers. Bei den übrigen Playoff-Teilnahmen war für die Packers sogar noch früher Schluss.

