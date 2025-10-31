Anzeige
American Football

NFL: Nach Verletzungswirbel um Lamar Jackson - empfindliche Strafe für die Baltimore Ravens

  • Aktualisiert: 03.11.2025
  • 17:39 Uhr
  • Julian Erbs

Das Hin und Her um den Verletzungsstatus von Superstar-Quarterback Lamar Jackson kommt die Baltimore Ravens teuer zu stehen.

Die Baltimore Ravens müssen eine Strafe von 100.000 US-Dollar zahlen, nachdem die NFL den Klub für den Umgang mit dem Verletzungsstatus von Quarterback Lamar Jackson sanktioniert hat.

Das Team hatte Jackson vor dem Spiel in Woche 8 zunächst als voll einsatzfähig gemeldet, bevor es diese Angabe zurücknahm und ihn für die Partie gegen die Chicago Bears kurzfristig aus dem Kader strich.

Die Geldstrafe steht im Kontext verstärkter Maßnahmen der Liga, nachdem in dieser Woche zwei bundesweite Anklagen wegen illegaler Wettgeschäfte gegen NBA-Spieler und -Trainer erhoben wurden. Die NFL erinnerte daher alle Teams und Mitarbeitenden mit einem Memo an die strikte Einhaltung der Regularien.

Für Verwunderung sorgte insbesondere die widersprüchliche Kommunikation der Ravens: Noch am vergangenen Freitag hatte der Klub Jacksons Trainingsstatus von "voll" auf "eingeschränkt" geändert, ehe er endgültig für das Spiel gegen Chicago gestrichen wurde – ein Vorgehen, das bereits im Vorfeld als regelwidrig und strafwürdig galt.

Anzeige
Anzeige

Baltimore Ravens bei Jackson-Comeback gegen Miami ohne Probleme

Die Statusänderung erfolgte, nachdem Jackson am Montag, Mittwoch und Donnerstag nur eingeschränkt am Training teilgenommen hatte – dennoch wurde er fälschlicherweise als voll einsatzfähig eingestuft, obwohl er lediglich im Training des Scout-Teams eingesetzt wurde.

Anzeige
Anzeige
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Die Verantwortlichen der Ravens hofften, dass ein vollständiges Training von Lamar Jackson am Freitag seine Einsatzchancen für das wichtige Spiel am Sonntag gegen die Chicago Bears erhöhen könnte.

Baltimore besiegte Chicago schließlich auch ohne Jackson, der am zurückliegenden Donnerstag ins Team zurückkehrte und beim 28:6-Sieg der Ravens über die Miami Dolphins vier Touchdown-Pässe warf.

Auch interessant: NFL - Lamar Jackson zurück, Defense gesünder: So gewinnen die Baltimore Ravens noch die AFC North - ein Kommentar

Mehr News und Videos zur NFL
imago images 1068680997
News

Packers-Fans unzufrieden mit Coach LaFleur

  • 03.11.2025
  • 18:35 Uhr
imago images 1068691236
News

Playoff Picture: Chiefs fallen raus - Packers stürzen ab

  • 03.11.2025
  • 18:35 Uhr
INGLEWOOD, CA - NOVEMBER 17: Cincinnati Bengals defensive tackle McKinnley Jackson (93) during the Cincinnati Bengals vs Los Angeles Chargers game on November 17, 2024, at SoFi Stadium in Inglewood...
News

Trade Deadline 2025: Alle Gerüchte und fixe Wechsel

  • 03.11.2025
  • 18:33 Uhr
Jacksonville Jaguars v Las Vegas Raiders
News

Wahnsinn: Jags-Kicker stellt NFL-Rekord auf

  • 03.11.2025
  • 17:41 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Denver Broncos at Houston Texans Nov 2, 2025; Houston, Texas, USA; Houston Texans quarterback C.J. Stroud (7) is injured during the first half against the Denver ...
News

NFL: Star-Quarterback muss verletzt raus

  • 03.11.2025
  • 17:38 Uhr
Tagovailoa und McDaniel
News

Kommentar: Tuas und McDaniels' Zeit sind abgelaufen

  • 03.11.2025
  • 17:37 Uhr
2185303243
News

Allen kann sich vom Sieg gegen Mahomes nichts kaufen

  • 03.11.2025
  • 17:26 Uhr
October 26, 2025, Atlanta, Georgia, USA: Miami Dolphins quarterback Tua Tagovailoa (1) throws a pass during the game against the Atlanta Falcons at Mercedes-Benz Stadium. Atlanta USA - ZUMAw109 202...
News

Rekordsumme droht! So teuer wäre eine Tua-Entlassung

  • 03.11.2025
  • 15:55 Uhr
imago images 1068698423
News

Wie die desaströse Bengals-Defense Strukturmängel offenbart

  • 03.11.2025
  • 14:45 Uhr
imago images 1068691091
News

Mahomes ohne Magie - die Kansas City Chiefs in Not

  • 03.11.2025
  • 14:44 Uhr