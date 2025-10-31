NFL: Nach Verletzungswirbel um Lamar Jackson - empfindliche Strafe für die Baltimore Ravens

Das Hin und Her um den Verletzungsstatus von Superstar-Quarterback Lamar Jackson kommt die Baltimore Ravens teuer zu stehen.

Die Baltimore Ravens müssen eine Strafe von 100.000 US-Dollar zahlen, nachdem die NFL den Klub für den Umgang mit dem Verletzungsstatus von Quarterback Lamar Jackson sanktioniert hat.

Das Team hatte Jackson vor dem Spiel in Woche 8 zunächst als voll einsatzfähig gemeldet, bevor es diese Angabe zurücknahm und ihn für die Partie gegen die Chicago Bears kurzfristig aus dem Kader strich.

Die Geldstrafe steht im Kontext verstärkter Maßnahmen der Liga, nachdem in dieser Woche zwei bundesweite Anklagen wegen illegaler Wettgeschäfte gegen NBA-Spieler und -Trainer erhoben wurden. Die NFL erinnerte daher alle Teams und Mitarbeitenden mit einem Memo an die strikte Einhaltung der Regularien.

Für Verwunderung sorgte insbesondere die widersprüchliche Kommunikation der Ravens: Noch am vergangenen Freitag hatte der Klub Jacksons Trainingsstatus von "voll" auf "eingeschränkt" geändert, ehe er endgültig für das Spiel gegen Chicago gestrichen wurde – ein Vorgehen, das bereits im Vorfeld als regelwidrig und strafwürdig galt.