NFL: Schock für Cleveland Browns - Star-Verteidiger Myles Garrett macht Trade-Forderung öffentlich

Der 29-Jährige schreibt: "Als ich Kind von der NFL geträumt habe, habe ich meinen Fokus immer nur auf den Super Bowl gelegt. Dieses Ziel treibt mich bis heute an. Meine Liebe für die Community in Nordost Ohio und diese unglaubliche Fanbase der Browns macht dies zu einer der schwierigsten Entscheidungen meines Lebens. Die letzten acht Jahre haben mich zu dem Menschen geformt, der ich heute bin."

In der NFL bahnt sich ein großer Trade an.

Myles Garrett: Einer der besten Quarterback-Jäger der Liga

Der First Overall Pick aus dem Draft 2017 ist viermaliger First Team All-Pro und zählt bereits zu den besten Spielern in der Geschichte der Franchise.

Garrett hat in seiner Karriere bisher 102,5 Sacks erzielt und ist nach der Saison 2024 der erste Spieler in der Geschichte der NFL, der in vier aufeinanderfolgenden Spielzeiten mindestens 14,0 Sacks erzielt hat.

Obwohl die Browns die Saison enttäuschend mit einer 3-14-Bilanz abgeschlossen haben, führte der Defense-Star die Liga mit 22 Tackles for Loss an. Außerdem verzeichnete er 28 Quarterback Hits.