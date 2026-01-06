- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

NFL: Scott Hanson bleibt Moderator der "RedZone" - Fragezeichen wegen "ESPN"-Übernahme

  • Veröffentlicht: 06.01.2026
  • 17:13 Uhr
  • Chris Lugert

Scott Hanson genießt bei den NFL-Fans Kultstatus. Jetzt gab er bekannt, auch 2026 Moderator der NFL-Konferenz "RedZone" zu bleiben.

Für alle NFL-Fans, die in der Regular Season die "RedZone" einschalten, ist Scott Hanson ein bekanntes Gesicht. Schon seit 2009 moderiert der inzwischen 54-Jährige die wöchentliche Sonntagskonferenz der Liga.

Nach der letzten Sendung der Saison 2025 am vergangenen Sonntag verabschiedete sich Hanson emotional von den Zuschauern, manch einer vermutete dahinter einen dauerhaften Abschied als "RedZone"-Moderator.

Doch inzwischen gab er bekannt, auch in der Saison 2026 durch die Sendung führen zu wollen. "Ich habe mich einfach von dem Moment mitreißen lassen. Es hat mich in diesem Moment einfach gepackt", schrieb er als Antwort auf einen Social-Media-Post mit Blick auf seine Emotionen.

Zudem erklärte er: "All die harte Arbeit und die Opfer, die unser Team gebracht hat. Ich komme wieder – und wir sehen uns im September!! Genießt die Playoffs."

- Anzeige -
- Anzeige -

"RedZone" künftig Teil von "ESPN"

Auch ab Herbst dürfen sich Fans also wieder auf Hanson freuen. Allerdings bleibt offen, wie es generell mit der "RedZone" weitergeht.

Vor einigen Monaten war bekannt geworden, dass die NFL ihre bislang eigenständige Medienproduktion inklusive der "RedZone" an "ESPN" verkaufen will. Die Behörden müssen dafür noch ihre Zustimmung erteilen, im Laufe des Jahres könnte der Deal aber bereits offiziell vollzogen werden.

Schon in der abgelaufenen Saison sorgte die "RedZone" für Aufsehen, denn erstmals in der Geschichte der Sendung wurden Werbeunterbrechungen in das Programm eingebaut. Dies sorgte für einen Aufschrei unter den Fans in den USA. Hierzulande jedoch waren die Werbespots nicht zu sehen.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
CHARLOTTE, NC - DECEMBER 21: Tampa Bay Buccaneers quarter back Baker Mayfield (6) looks to throw a pass as Carolina Panthers defensive end A Shawn Robinson (94) is held by Tampa Bay Buccaneers offe...
News

Kommentar: Diese NFL-Regel ist eine einzige Farce

  • 06.01.2026
  • 17:20 Uhr
Seattle zieht erstmals seit 2022 in die Playoffs ein
News

Spielplan der NFL-Playoffs steht fest

  • 06.01.2026
  • 17:15 Uhr
Drake Maye Matthew Stafford
News

Gewinner und Verlierer: Maye und Stafford trumpfen auf

  • 06.01.2026
  • 17:14 Uhr

NFL: 50 Millionen für Head Coaches! Las Vegas Raiders mit enormen Ausgaben

  • Video
  • 01:40 Min
  • Ab 0
Jerry Jones
News

Ticker: Cowboys entlassen Coach nach nur einer Saison

  • 06.01.2026
  • 15:22 Uhr
imago images 1021418455
News

Heim- und Auswärtsspiele: Gegner aller NFL-Teams 2026

  • 06.01.2026
  • 14:10 Uhr
Miami Dolphins v New England Patriots - NFL 2025
News

MVP? Die unglaublichen Zahlen von Drake Maye

  • 06.01.2026
  • 12:46 Uhr
imago images 1070685975
News

Chiefs vor "erheblichen" Änderungen: Cap Space als Mega-Problem

  • 06.01.2026
  • 12:23 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Jets at Buffalo Bills Jan 4, 2026; Orchard Park, New York, USA; Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) runs onto the field before the game against the...
News

Chance seines Lebens: Jetzt muss Josh Allen liefern!

  • 06.01.2026
  • 11:33 Uhr
imago images 1069287003
News

Doppelrolle wie Brady: Ryan vor Rückkehr zu Ex-Team?

  • 06.01.2026
  • 11:20 Uhr