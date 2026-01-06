Scott Hanson genießt bei den NFL-Fans Kultstatus. Jetzt gab er bekannt, auch 2026 Moderator der NFL-Konferenz "RedZone" zu bleiben.

Für alle NFL-Fans, die in der Regular Season die "RedZone" einschalten, ist Scott Hanson ein bekanntes Gesicht. Schon seit 2009 moderiert der inzwischen 54-Jährige die wöchentliche Sonntagskonferenz der Liga.

Nach der letzten Sendung der Saison 2025 am vergangenen Sonntag verabschiedete sich Hanson emotional von den Zuschauern, manch einer vermutete dahinter einen dauerhaften Abschied als "RedZone"-Moderator.

Doch inzwischen gab er bekannt, auch in der Saison 2026 durch die Sendung führen zu wollen. "Ich habe mich einfach von dem Moment mitreißen lassen. Es hat mich in diesem Moment einfach gepackt", schrieb er als Antwort auf einen Social-Media-Post mit Blick auf seine Emotionen.

Zudem erklärte er: "All die harte Arbeit und die Opfer, die unser Team gebracht hat. Ich komme wieder – und wir sehen uns im September!! Genießt die Playoffs."