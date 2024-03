NFL: Seattle Seahawks legen sich auf Starter fest - Geno Smith weiter vorne

Anzeige

Mit Sam Howell holten sich die Seattle Seahawks jüngst einen neuen Quarterback ins Team. Bricht nun ein Positionskampf um den Starter-Posten aus? Head Coach Mike Macdonald schiebt dem einen Riegel vor und legt sich eindeutig fest.

Seitdem Langzeit-Quarterback und Franchise-Gesicht Russel Wilson die Seattle Seahawks 2022 verlassen hat, ist Geno Smith am Ruder. In seinen zwei Spielzeiten als Starter erreicht der 33-Jährige eine Bilanz von 18 Siegen und 16 Niederlagen. Hinzu kommen zwei Teilnahmen am Pro Bowl.

In der Free Agency kam ordentlich Bewegung in den Quarterback-Room der Hawks. Backup Drew Lock verließ die Franchise und spielt künftig für die New York Giants. Dafür holten die Seahawks Sam Howell aus Washington. Kommt mit dem neuen Quarterback auch ein neuer Starter in den Nordwesten?

Angesprochen auf einen möglichen Positionskampf wurde Seahawks-Head-Coach Mike Macdonald deutlich. "Ich habe mit Geno darüber gesprochen. Ich habe großes Vertrauen in Geno", sagte er gegenüber "NFL Media".

"Geno wird unser Starter sein. Sam weiß, dass er unser Backup sein wird, aber Sam ist ein großartiger junger Spieler, und er hat eine wirklich große Zukunft, an die wir glauben", so Macdonald weiter.