Die Seattle Seahawks würden gerne wieder in Deutschland spielen. Mehr noch: Sie sprechen sich sogar für einen Super Bowl hierzulande aus. Von Andreas Reiners Gespräche können sich manchmal verselbständigen. Eine etwas unerwartete Wendung nehmen. Wie bei David Young und Matt Hasselbeck von den Seattle Seahawks. Die Franchise gehört zu den beliebtesten und populärsten in Deutschland, absolvierte 2022 gegen die Tampa Bay Buccaneers das Munich Game und gehört auch 2026 zu den Kandidaten für das Spiel in der Allianz Arena. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL: Playoff-Spiele im Relive auf Joyn ran hat in einer Medienrunde vor der Divisional Round gegen die San Francisco 49ers (in der Nacht zu Sonntag ab 02:00 Uhr im Liveticker) deshalb bei Young nachgefragt. Und der Leiter des operativen Geschäfts der Seahawks machte keinen Hehl daraus, dass die Seahawks eine Rückkehr nach München ganz großartig finden würden. "Wir würden das liebend gern machen. Ich würde uns am liebsten jedes einzelne Jahr in Deutschland spielen lassen", sagte Young und scherzte: "Genau deshalb lässt man mich den Spielplan auch nicht machen."

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Seahawks wollen zurück nach Deutschland Und im Ernst: "Wir melden jedes Jahr unser Interesse an, ein Heimspiel in Deutschland auszutragen", sagte Young und verriet, dass die Seahawks in der kommenden Saison neun Heimspiele haben. Womit ein internationales Spiel naheliegend ist, was aber auch für andere NFC-Teams mit Marketing-Rechten in Deutschland gilt. Aus der NFC sind das die Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Detroit Lions, Green Bay Packers, New York Giants und Tampa Bay Buccaneers. Ein Selbstläufer ist das also nicht. NFL Playoffs 2026: Seattle Seahawks und Denver Broncos - Top-Teams mit QB-Fragezeichen "Die Liga hat uns bislang nicht darüber informiert, wo die Spiele stattfinden werden, und es liegt in der Hand der Liga. Aber es ist definitiv etwas, wofür wir jedes Jahr die Hand heben", betonte Young. Und verriet einen Funfact, um zu unterstreichen, wie speziell die deutschen Seahawks-Fans sind. "Tatsächlich gibt es in Deutschland mehr Sea Hawkers als im Bundesstaat Washington, also in unserem Heimatstaat – wenn man das glauben kann", sagte er. Seattles Quarterback-Legende Hasselbeck war beeindruckt von dieser Statistik. "Diese Zahl kannte ich vorher nicht, aber sie fühlt sich absolut richtig an", erklärte er und berichtete: "Egal wo ich bin, ich treffe garantiert jemanden mit einem 12er-Jersey. Und dann heißt es: 'Hey, ich bin Teil des German Sea Hawkers Clubs'." Was dann zu der Frage führte, was denn mit einem Playoff-Spiel in Deutschland wäre?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Seahawks: Playoff-Spiel in Deutschland? "Die Vorstellung, ein Playoff-Spiel vor deutschen Fans zu spielen, wäre schon etwas ganz Besonderes", sagte Young, warf aber Bedenken wegen der Reisestrapazen inmitten der heißen Postseason-Wochen ein. "Aber eines weiß ich ganz sicher: Wenn es jemals dazu käme, würden die deutschen Fans da sein." Hasselbeck wies zudem berechtigterweise darauf hin, dass sich ein Team den so wichtigen Heimvorteil über eine ganze Saison hinweg hart erarbeitet. Die Seahawks haben als Nummer-1-Seed in diesem Jahr bis zum Super Bowl genau diesen Heimvorteil, der in einem engen Playoff-Spiel den entscheidenden Unterschied machen kann. Das Lumen Field in Seattle ist berüchtigt dafür.

NFL - Injury Update 2026: Buffalo Bills mit doppeltem Verletzungspech 1 / 8 © IMAGO/Imagn Images Maxwell Hairston & Jordan Poyer (Buffalo Bills)

Die Buffalo Bills müssen im Divisional Playoff Game gegen die Denver Broncos auf Maxwell Hairston und Jordan Poyer verzichten. Dies bestätigte Head Coach McDermott am Donnerstag. Poyer zog sich beim Wildcard-Playoff-Sieg in Jacksonville eine Kniesehnenverletzung zu. Hairston hatte am letzten Spieltag der Regular Season eine Knöchelverletzung erlitten. © Imagn Images Fred Warner (San Francisco 49ers)

Gerade erst haben die San Francisco 49ers das 21-tägige Trainingsfenster für Fred Warner geöffnet, da macht der Linebacker bereits Hoffnung auf sein Comeback in der Divisional Round. Laut "ESPN" sagte der Defense-Star über seinen Einsatz bei den Seattle Seahawks: "Wir schauen von Tag zu Tag. Ich denke nicht, dass sie vergangene Woche dachten, dass sie das Fenster für mich öffnen würden, und jetzt ist es offen." Erst Mitte Oktober hatte sich Warner den Knöchel gebrochen, verpasste seither zwölf Spiele. © Icon Sportswire Tyrell Shavers (Buffalo Bills)

Vor dem schweren Auswärtsspiel gegen die Denver Broncos müssen die Buffalo Bills den nächsten ausgefallenen Receiver verkraften: Tyrell Shavers riss sich beim Sieg gegen die Jacksonville Jaguars das Kreuzband und wird nicht nur für den Rest der Playoffs nicht zur Verfügung stehen, sondern wahrscheinlich auch weite Teile der kommenden Saison verpassen. © Icon Sportswire Dre Greenlaw (Denver Broncos)

Die Denver Broncos dagegen können sich auf einen Rückkehrer freuen: Linebacker Dre Greenlaw kehrte am Dienstag erstmals ins Training zurück, wenn auch limitiert. Insgesamt acht Spiele verpasste er verletzt, Greenlaw war der wohl größte Name, den Denver in der vergangenen Free Agency verpflichtet hatte. © Icon Sportswire Nico Collins (Houston Texans)

Die Houston Texans haben zwar das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers gewonnen, Wide Receiver Nico Collins jedoch verloren. Bei einem Fang-Versuch schlug er hart mit dem Kopf auf dem Boden auf und konnte nicht eigenständig das Feld verlassen. Schnell wurde eine Gehirnerschütterung festgestellt. Ob der zuverlässigste Texans-Receiver zum Spiel gegen die Patriots fit wird, ist mehr als fraglich. © 2025 Getty Images Christian Gonzalez (New England Patriots)

Collins' potentieller Gegenspieler Christian Gonzalez befindet sich ebenso im Concussion Protocol. Der Patriots-Cornerback verließ das Spiel gegen die Los Angeles Chargers im vierten Quarter. Head Coach Mike Vrabel gab bereits ein Update: "Wir werden alle notwendigen Schritte befolgen, aber ich habe mit ihm gesprochen und er sieht in Ordnung aus." Am Mittwoch kehrte Gonzalez anteilig ins Training zurück. © Imagn Images Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Sean McVay hat ein Update zur Verletzung von Quarterback Matt Stafford aus dem Wild Card Game gegen die Carolina Panthers gegeben. Dem Head Coach zufolge ist der Einsatz des 37-Jährigen im Divisional-Round-Spiel am Sonntag gegen die Chicago Bears nicht gefährdet. Stafford hatte sich eine Verstauchung am Zeigefinger seiner Wurfhand zugezogen. © ZUMA Press Wire Ahkello Witherspoon (Los Angeles Rams)

Anders sieht es bei Cornerback Ahkello Witherspoon aus. Der 30-Jährige wurde mit einer Schulterverletzung auf die IR-Liste gesetzt, womit die Playoffs für ihn gelaufen sind. McVay hatte zuvor erklärt, dass die Verletzung, die Witherspoon bereits den Großteil der Regular Season gekostet hatte, sich wieder verschlimmert habe.

Dafür brachte Hasselbeck noch ein anderes Thema auf den virtuellen Round Table. Denn was er sich "sehr gut vorstellen" könne: "Eines Tages einen Super Bowl in einem Land wie Deutschland auszutragen. Das ergibt für mich absolut Sinn. Der Super Bowl ist ohnehin ein Spiel auf neutralem Boden und hätte dort fast schon ein Weltmeisterschafts-Gefühl."

- Anzeige -