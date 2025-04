Die Seattle Seahawks haben ihren Quarterback Room in der bisherigen Offseason generalüberholt. Was aber nicht heißt, dass die Überlegungen bereits abgeschlossen sind.

Es war bislang eine stressige NFL-Offseason für die Seattle Seahawks und deren General Manager John Schneider. Vor allem auf der Quarterback-Position blieb beim Team aus Washington kein Stein auf dem anderen.

Der langjährige Starter Geno Smith wurde via Trade zu den Las Vegas Raiders geschickt, nachdem eine Einigung über eine Vertragsverlängerung ausgeblieben war. Als Ersatz wurde Free Agent Sam Darnold verpflichtet.

Außerdem kehrte Drew Lock nach einem Intermezzo bei den New York Giants zu den Seahawks zurück, zudem stehen in Sam Howell und Jaren Hall zwei weitere Quarterbacks in Seattle unter Vertrag.

Bei vier Spielmachern im Roster könnte man meinen, dass diese Position im anstehenden Draft keine Rolle spielt. Doch Schneider sieht das anders, er schließt die Verpflichtung eines weiteren Quarterbacks ganz bewusst nicht aus.

"Ich denke, es ist eine großartige Situation", sagte Schneider bei "Seattle Sports 710". "Wir haben vier Jungs, die wir wirklich mögen. Das schließt (aber) nicht aus, dass wir im Draft etwas tun, um herauszufinden, was dort los ist", ergänzte er.