NFL: Mega-Event in Berlin! New York Giants bei Draft-Party - Ex-Profis kommen zum Fan-Treffen

Am letzten April-Wochenende steigt der NFL Draft. Zu dem Anlass findet in Berlin eine Draft-Party mit den New York Giants statt.

Die Regular Season der neuen NFL-Saison startet erst in einigen Monaten, ab dem 24. April müssen die Teams aber bereits hellwach sein. Denn dann geht der dreitägige Draft in Green Bay los. Ein Mega-Event, welches die ganze Football-Welt begeistert.

Auch in Deutschland steigt die Spannung bei den NFL-Fans - und mit ihr auch die Vorfreude. Besonders in Berlin. Denn in der Bundeshauptstadt werden sich auch die New York Giants mit einigen Vertretern blicken lassen.

Das verriet der deutsche Fan-Club "Big Blue Germany" auf seinem Instagram-Kanal. Demnach steigt am Samstag, 26. April, im "BRLO Brwhouse" eine Draft Party inklusive Fan-Treffen mit den Wide Receivern Brandon London und Victor Cruz, einem Live-Draftpick sowie Tailgate Games & Football Area mit dem GFL-Klub Berlin Rebels.

Los geht es um 16 Uhr. Abhängig vom Verlauf des dritten Draft-Tags, an dem die vierte bis siebte Runde ansteht, soll der Pick aus Berlin zwischen 18 und 19 Uhr stattfinden.