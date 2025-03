Der 31-Jährige war noch vor wenigen Jahren der beste Receiver der NFL. 2021 gewann er die "Triple-Crown" mit den meisten Catches, den meisten Receiving Yards und den meisten Receiving Touchdowns in der Regular Season. Anschließend führte er die Los Angeles Rams in den Super Bowl, in dem er zwei Touchdowns fing und zum MVP gewählt wurde.

Tyron Smith (Tackle) Letztes Team: New York Jets In der Liga seit: 2011 Letztes Durchschnittsgehalt: 6,5 Millionen US-Dollar

Aaron Rodgers (Quarterback) Letztes Team: New York Jets In der Liga seit: 2005 Letztes Durchschnittsgehalt: 37,5 Millionen US-Dollar

Doch diese Voraussetzungen muss die Franchise noch erfüllen. Jaxon Smith-Njigba dürfte in seinem dritten Jahr in der NFL die Rolle als Nummer-1-Receiver in Seattle einnehmen. 2024 feierte der 23-Jährige seinen Durchbruch und dürfte mehr denn je der Fixpunkt in der Offense werden.

Dahinter aber wäre es die falsche Herangehensweise, auf Kupp als Nummer zwei zu vertrauen. Diese Rolle konnte er schon bei den Rams nicht mehr erfüllen, weshalb er dort auch durch Davante Adams ersetzt wurde.