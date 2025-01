NFL - Seattle Seahawks: Wird ein 28-Jähriger neuer Offensive Coordinator?

Die Wahl fiel auf Ryan Grubb. Und das nicht zufriedenstellend. Die Offense war der Knackpunkt, warum die Playoffs so knapp verpasst wurden - zumindest für die Verantwortlichen. Daher suchen die Seahawks nach der Grubb-Entlassung wieder einen neuen OC. Und könnten dabei eine spannende Wahl treffen.

Und das, obwohl General Manager John Schneider Macdonald erst am 31. Januar 2024 als neuen Head Coach vorstellen konnte, da dieser solange noch als Defensive Coordinator bei den Baltimore Ravens in den Playoffs aktiv war. Das hatte zur Folge, dass die Seahawks erst im Anschluss einen neuen Offensive Coordinator unter Macdonald vorstellen konnten.

Der 37-jährige Mike Macdonald debütierte in dieser Saison und ist derzeit der jüngste Head Coaches der Liga. Er trat somit ziemlich ordentlich in die großen Fußstapfen, die sein Vorgänger und Hawks-Legende Pete Carroll hinterließ.

Als einziges Team in der NFL mit zehn Siegen in der Regular Season verpassten die Seattle Seahawks die Playoffs.

Das Wichtigste in Kürze

Seattle Seahawks mit Interesse an Grant Udinski

Denn bislang wurden bereits drei Kandidaten zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Hank Fraley (O-Line Coach, Detroit Lions), Thomas Brown (Interimstrainer, Chicago Bears) und Klint Kubiak (OC, New Orleans Saints).

Nun taucht jedoch ein neuer und sehr spannender Name laut "NFL Media" auf: Grant Udinski. Der erst 28-Jährige hat eine beeindruckende Vita für sein Alter. Aktuell ist er bei den Minnesota Vikings als Assistenztrainer in den Bereichen Offensive Coordinator und Quarterback unterwegs.

Und auch wenn Quarterback Sam Darnold in den Playoffs nicht für große Euphorie sorgte, so war seine Storyline mit den Minnesota Vikings, die 14 Siege in der Regular Season aufweisen können, eine der beeindruckendsten der Saison.

Udinski soll ein erheblicher Faktor dabei gewesen sein. Er selbst spielte im College Football als Tight End und sogar Defensive End, ehe er 2019 mit Anfang 20 als auszubildender Assistent unter dem späteren NFL-Coach Matt Rhule seine Trainerlaufbahn begann. Erst bei Baylor im College, dann mit Rhule bei den Carolina Panthers in 2020. Seit 2022 ist er bei den Vikings und mit Head Coach Kevin O'Connell verknüpft.