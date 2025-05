NFL setzt Diversitätsprogramme aus - wegen Donald Trump?

Die NFL hat ihr Accelerator-Programm, das seit drei Jahren die Diversität in Führungspositionen im Coaching-Bereich fördern soll, vorerst auf Eis gelegt. Wie die Liga mitteilte, soll das Programm überarbeitet und im Mai 2026 in neuer Form zurückkehren.

Dasha Smith, Chief Administrative Officer der NFL, erklärte gegenüber "ESPN": "Wir glauben, dass Vielfalt in Denken und Hintergrund essenziell für unseren Erfolg ist. Das zeigt sich in unseren Programmen, Partnerschaften und Maßnahmen, die uns helfen, Talente auf allen Ebenen zu fördern."

Die NFL plant, das Coaching- und Front-Office-Accelerator-Programm zu kombinieren, um die Diversität in Schlüsselpositionen weiter zu fördern. Aktuell gibt es in der Liga sieben Head Coaches und sieben General Manager aus Minderheiten. Commissioner Roger Goodell betonte im Februar bei seiner Rede zum Super Bowl in New Orleans: "Unsere Diversitätsmaßnahmen machen die NFL besser. Sie ziehen bessere Talente an und fördern unterschiedliche Perspektiven."