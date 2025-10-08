Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Bis zur Postseason ist es zwar noch eine Weile hin, trotzdem lohnt sich schon ein Blick auf die möglichen Paarungen. ran liefert euch das aktuelle Playoff Picture. Die siebte Woche der NFL-Saison ist so gut wie abgeschlossen - so langsam wissen die Teams, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Während etwa die mit großen Erwartungen in die Saison gestarteten Baltimore Ravens (Bilanz 1-5) vor einem Scherbenhaufen stehen und die New York Jets (0-7) Richtung First Overall Pick steuern, bauen die Indianapolis Colts (6-1) ihren nahezu perfekten Saisonstart einfach immer weiter aus. Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn

Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Nun der Blick aufs große Ganze. Wer würde derzeit in der Postseason auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL nach Woche sieben.

Anzeige

Anzeige

NFC Wild Card Round: #7 Lions (4-2) at #2 Packers (4-1-1) Die Lions sind erst in der Nacht auf Dienstag aktiv, zunächst ist diese Position also mit Vorsicht zu genießen. Aktuell jedoch wäre Detroit Siebter in der NFC und hätte in der ersten Runde eine unangenehme Auswärtsreise zu einem Division-Rivalen vor sich. Denn Nummer zwei der Setzliste sind derzeit die Packers, die ihr Auswärtsspiel bei den Arizona Cardinals gewannen, dabei jedoch viel Mühe hatten. Erst ein starkes Schlussviertel bescherte Green Bay den Sieg. Gegen stärkere Gegner könnte es deutlich schwieriger werden.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFC Wild Card Round: #6 Seahawks (4-2) at #3 49ers (5-2) Nächstes Division-Duell in der NFC, aber auch hier gilt: Die Seahawks spielen kommende Nacht erst. Für Seattle steht das Heimspiel gegen die Texans auf dem Programm. Die 49ers ihrerseits feierten gegen die Falcons einen beeindruckenden Sieg - nicht unbedingt, weil ihre Offense abseits von Christian McCaffrey besonders geglänzt hätte. Sondern, weil die Defense auch ohne Fred Warner komplett ablieferte. San Francisco sollte man einfach nie abschreiben.

NFC Wild Card Round: #5 Rams (5-2) at #4 Eagles (5-2) Ein dominanter Auftritt der Eagles im London Game gegen die Jaguars, und das ohne Puka Nacua. Greifen in diesem Team alle Rädchen ineinander, sowohl defensiv als auch offensiv, muss sich jeder Gegner warm anziehen. Nach aktuellem Stand ginge es in der Wild Card Round der Playoffs zum Titelverteidiger nach Philadelphia. Die Eagles meldeten sich nach der verheerenden Niederlage gegen die Giants in der Vorwoche zurück und bezwangen auswärts die Vikings. Die Kehrtwende zurück Richtung Super-Bowl-Form?

Anzeige

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Buccaneers (5-1) Ohne eigenes Zutun bleiben die Buccaneers am Platz an der Sonne in der NFC, kommende Nacht steht das Topduell gegen die Lions auf dem Programm. Mit einem Sieg könnten die Piraten aus Florida ihren Nimbus festigen, eine Niederlage jedoch könnte das gesamte Bild noch einmal verändern.

Anzeige

NFL: Netz zerlegt Miami Dolphins - McDaniel-Rauswurf gefordert

Anzeige

AFC Wild Card Round: #7 Jaguars (4-3) at #2 Patriots (5-2) Die Jaguars bleiben einfach die Inkonstanz schlechthin, das London Game gegen die Rams war der vorläufige Tiefpunkt der Saison. Der Division-Titel in der AFC South ist so kein Thema, und ob es wirklich zu einer Wildcard reicht, bleibt abzuwarten. Ganz anders ist die Stimmungslage bei den Patriots. Drake Maye liefert einfach Woche für Woche ab, ein günstiger Schedule tut sein Übriges. Die AFC East ist aktuell fest in der Hand des Teams aus Foxborough. Und selbst wenn die Bills im Saisonverlauf doch noch vorbeiziehen - eine Wildcard dürfte für die Patriots kein Problem sein.

Anzeige

AFC Wild Card Round: #6 Chargers (4-3) at #3 Broncos (5-2) Der gute Saisonstart der Chargers mit einer 3-0-Bilanz nach drei Wochen - längst verflogen. Drei der vergangenen vier Spiele wurden verloren, jetzt setzte es eine deutliche Pleite gegen die Colts. Der Trend ist hier ganz sicher kein Friend. Dass die Broncos immer noch die AFC West anführen, hat auch mit einem absurden Spiel gegen die Giants zu tun. Lange sah es nach einer üblen Klatsche aus, dann kam dieses völlig wilde Schlussviertel. Diesem Mega-Comeback sei dank liegt Denver weiter an der Spitze der Division - und hätte in den Playoffs weiterhin ein Heimspiel.

Anzeige

AFC Wild Card Round: #5 Bills (4-2) at #4 Steelers (4-2) Die Bills konnten sich in dieser Woche entspannen, sie hatten frei. Und mussten zusehen, wie die Patriots sich etwas absetzten. Aktuell ginge es für Buffalo in den Playoffs nach Pittsburgh, die Steelers verloren ein denkwürdiges Spiel bei den Bengals mit einem wilden Schlagabtausch der beiden Quarterbacks Aaron Rodgers und Joe Flacco. Die Defense der Steelers bleibt ein Problem.

AFC Wild Card Round: Bye Week #1 Colts (6-1) Weiterhin an der Spitze der AFC thronen die Colts, die auch gegen die Chargers ihre Topform unterstrichen. Daniel Jones liefert ab, der Rest der Mannschaft ebenso. Die Colts bleiben vorerst das beste Team der Conference, bis jemand das Gegenteil beweist - und Indianapolis faktisch überholt.