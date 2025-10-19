Anzeige
NFL: Tennessee Titans - Cam Ward soll wohl spezielle Unterstützung erhalten

  • Aktualisiert: 20.10.2025
  • 09:58 Uhr
  • Andreas Reiners

Nach dem verpatzten Saisonstart haben die Tennessee Titans nicht nur den Head Coach entlassen. Auch beim Offensivspiel soll sich etwas ändern.

Man kann den Tennessee Titans nicht vorwerfen, etwas unversucht zu lassen.

Und damit ist nicht einmal die Entlassung von Head Coach Brian Callahan gemeint. Er musste nach dem schwachen 1:5-Saisonstart in der laufenden NFL-Saison in der vergangenen Woche gehen.

Interims-Head-Coach Mike McCoy hat das Team aktuell übernommen. Wie "ESPN" berichtet, nimmt man aber noch weitere Änderungen vor.

So soll das Offensivsystem für Nummer-1-Pick Cam Ward offenbar vereinfacht werden, um den Rookie-Quarterback zu unterstützen.

Der Spielmacher soll sich wohl auf einige wenige Abläufe konzentrieren und darauf, diese sauber und fehlerfrei auszuführen, heißt es in dem Bericht. Er soll damit effizienter und erfolgreicher werden.

"Der wichtigste Punkt muss sein: Wie können wir die Fehler minimieren und mehr von den guten Aktionen, mehr Produktivität bekommen?" sagte McCoy. "Das betrifft alle elf Jungs in der Offensive. Sie müssen besser zusammenarbeiten und insgesamt effizienter werden."

Das Wichtigste in Kürze

Cam Ward: Es geht um Siege

"Meine Aufgabe ist es, Quarterback zu spielen – und meine Aufgabe ist es, dieses Team zu Siegen zu führen", sagte Ward unter der Woche zum Trainerwechsel. "Am Ende des Tages geht es – mit Coach oder ohne Coach - darum, Footballspiele zu gewinnen. Genau das ist auch die Botschaft, die Coach Mike (McCoy) predigt. Wir müssen danach leben und ihr treu bleiben."

In sechs Spielen in dieser Saison hat Ward 111 von 202 Pässen für 1.101 Yards, drei Touchdowns und vier Interceptions geworfen. Mit den 111 erfolgreichen Pässen steht er auf Platz zwei unter den Titans-Rookies nach sechs Spielen. Nur Marcus Mariota hatte mehr.

Offensiv ist es aber bislang ein Trauerspiel. Die Titans haben im Schnitt nur 12,8 Punkte pro Spiel geholt und sind damit Letzter in der NFL. Auch bei den Gesamt-Yards pro Partie (232,3), den First Downs pro Spiel (15,2) und der Third-Down-Quote (28 Prozent) belegt Tennessee den letzten Platz.

