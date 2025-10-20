American Football
NFL - New England Patriots: Drake Maye bricht Franchise-Rekord von Tom Brady
- Veröffentlicht: 20.10.2025
- 10:27 Uhr
- Chris Lugert
Drake Maye spielt mit den New England Patriots eine überragende Saison. Jetzt hat er sogar einen Franchise-Rekord von Tom Brady höchstpersönlich gebrochen.
Drake Maye ist aktuell in aller Munde. In seinem zweiten Jahr in der NFL zeigt der Quarterback Woche für Woche herausragende Leistungen, mit den New England Patriots steht er nach sieben Spielen bei einer 5-2-Bilanz.
Sein Passer Rating von 116,4 ist das drittbeste der Liga, bei der Completion Rate ist sogar nur Jared Goff von den Detroit Lions aktuell besser. Vor allem die tiefen Pässe bringt Maye mit erstaunlicher Präzision an.
Vergleiche mit dem großen Tom Brady verbieten sich bei den Patriots natürlich weiterhin, was aber nicht heißt, dass Maye nicht bereits die Bestmarken des GOAT attackieren kann. So wie jetzt gegen die Tennessee Titans.
- NFL Roundup am Sonntag: Broncos feiern Mega-Comeback, Packers zittern
- Jets-Krise: Fields gebenched, Glenn vermeidet Bekenntnis
Beim 31:13-Sieg in Nashville stellte Maye einen Franchise-Rekord für die Patriots auf. Der 23-Jährige brachte 21 seiner 23 Pässe an, was einer Completion Rate von 91,3 Prozent entspricht. Das hat in der Geschichte der Patriots zuvor noch niemand über ein komplettes Spiel geschafft, zumindest nicht bei mindestens 20 Passversuchen.
NFL auf Joyn
Vrabel lobt Maye in höchsten Tönen
Die vorherige Bestmarke hielt, natürlich, Brady. Ihm gelang im Dezember 2009 ein Spiel mit einer Completion Rate von 88,5 Prozent. Mayes Bestmarke hat nicht nur diesen Wert pulverisiert, sondern ist zudem der achthöchste Wert in der NFL-Geschichte.
Ganz oben thront weiterhin Drew Brees, der 2019 in einem Spiel eine Completion Rate von 96,7 Prozent aufgelegt hatte.
Doch nicht nur durch die Luft überzeugte Maye, er stellte zudem mit 62 Rushing Yards auch seine Fähigkeiten als Läufer unter Beweis. "Ich finde, er hat eine athletische Begabung, die wirklich sehr beeindruckend ist", lobte Head Coach Mike Vrabel seinen Quarterback.
Maye sei "aus allen Positionen heraus sehr präzise – egal, ob aus der Pocket oder außerhalb der Plattform. Er hat bisher wirklich gute Arbeit geleistet und den Football gut verteilt", stellte Vrabel weiter fest.