NFL: Philadelphia Eagles - kehrt ein Super-Bowl-Sieger nach Karriereende überraschend zurück?
- Aktualisiert: 20.10.2025
- 09:55 Uhr
- Julian Erbs
Letzte Saison gewann Brandon Graham mit den Philadelphia Eagles noch den Super Bowl, anschließend verkündete er sein Karriereende. Nun soll der Routinier jedoch mit einem überraschenden Comeback liebäugeln.
von Julian Erbs
Brandon Graham könnte offenbar kurz vor einem unerwarteten Comeback.
Der und langjährige Führungsspieler der Philadelphia Eagles soll laut Quellen von "ESPN" Gespräche mit seinem Ex-Team über eine Rückkehr geführt haben.
Demnach denkt der Defensive End darüber nach, wieder aufs Spielfeld zurückzukehren, um einer Pass-Rush-Unit zu helfen, der es aktuell an Erfahrung und Durchschlagskraft mangelt.
Die Eagles haben in dieser Saison nach sechs Spielen nur neun Sacks vorzuweisen. Zum Vergleich: Die Eagles hatten in der letzten Saison 45 Sacks (2,6 pro Spiel). In diesem Jahr liegen sie bisher bei durchschnittlich nur 1,5.
Zwar sei offenbar noch keine endgültige Entscheidung gefallen, doch ein Comeback des 37-Jährigen für eine 16. NFL-Saison scheint durchaus möglich.
Brandon Graham spricht über mögliche Rückkehr
Graham hatte seine Karriere nach dem Super-Bowl-LIX-Sieg der Eagles über die Kansas City Chiefs im Februar offiziell beendet – einem Spiel, in dem er nach einer schweren Trizepsverletzung aus Woche zwölf zurückgekehrt war, nur um sich die gleiche Verletzung erneut zuzuziehen.
Seit seinem Rücktritt ist der Routinier regelmäßig als Experte aktiv, unter anderem beim "NFL Network" in der Sendung "Good Morning Football".
In seinem Podcast "Unblocked" sprach er vergangene Woche über die jüngsten Spekulationen um ein mögliches Comeback, nachdem Eagles-Edge Rusher Za'Darius Smith vor wenigen Tagn überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte.
"Ich fühle mich ehrlich gesagt geschmeichelt, dass alle sagen: 'Komm zurück, komm zurück'", sagte Graham, ohne konkret zu verraten, ob er tatsächlich über eine Rückkehr nachdenkt: "Das ist schon ziemlich cool."
