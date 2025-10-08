NFL Playoff Picture

Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Bis zur Postseason ist es zwar noch eine Weile hin, trotzdem lohnt sich schon ein Blick auf die möglichen Paarungen. ran liefert euch das aktuelle Playoff Picture. Die ersten fünf Wochen der NFL-Saison sind gespielt - und so langsam wissen die Teams, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Während etwa die Baltimore Ravens (Bilanz 1-4) und die Kansas City Chiefs (2-3) bislang enttäuschten, kamen andere Teams wie etwa die Jacksonville Jaguars oder die Indianapolis Colts (beide 4-1) bestens aus den Startlöchern. Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn

Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Nun der Blick aufs große Ganze. Wer würde derzeit in der Postseason auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL nach Woche 5.

NFC Wild Card Round: #7 Vikings (3-2) at #2 49ers (4-1) Bei den Vikings wechselten sich zum Saisonstart Siege und Niederlagen ab. Während die Defense mit weniger als 20 zugelassenen Punkten pro Spiel zur Liga-Spitze gehört, ist die Offense um Carson Wentz derzeit noch Liga-Durchschnitt. Bei den 49ers sorgt Quarterback Mac Jones derweil für gute Laune. Der Backup hinter dem angeschlagenen Brock Purdy macht seine Sache bislang gut - so auch zuletzt beim 26:23 im Divisions-Duell gegen die Rams. Kommentar: Flacco zu den Bengals - ein Deal ohne Sinn und Verstand

NFC Wild Card Round: #6 Seahawks (3-2) at #3 Buccaneers (4-1) Nach drei Siegen in Folge setzte es für die Seahawks daheim in Woche 5 eine knappe 35:38-Niederlage gegen die Buccaneers. Und ausgerechnet auf dieses Team würde Seattle, das in der NFC West derzeit den zweiten Platz belegt, erneut treffen. Bei den Bucs setzte es die einzige Pleite gegen den amtierenden Champion in Woche 4, ansonsten war Tampa Bay nervenstark, siegte viermal mit drei Punkten oder weniger Vorsprung. Insbesondere das Offensivduo aus Quarterback Baker Mayfield und Receiver Emeka Egbuka harmonierte zuletzt blendend.

NFC Wild Card Round: #5 Packers (2-1-1) at #4 Lions (4-1) Vor einem Divisions-internen Duell gegen die Lions muss den Packers nicht bange werden: Am 1. Spieltag gewann das Team um Quarterback Jordan Love gegen die Lions mit 27:13. In Woche 5 hatte das Team spielfrei, zuvor war es bei dem wilden 40:40 nach Overtime gegen die Dallas Cowboys an einem spektakulären Scorigami beteiligt. Bei den Lions ist die Offensive um Jared Goff und Amon-Ra St. Brown ins Rollen gekommen. 34,8 Punkte pro Spiel sind NFL-Bestwert. So stürmte das Team seit der Auftaktpleite bei den Packers von Sieg zu Sieg.

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Eagles (4-1) Der amtierende Champion startete glänzend in die Saison - trotz der bislang eher unauffälligeren Offensiv-Power um Saquon Barkley und AJ Brown. In Woche 5 setzte es dann mit einem 17:21 zu Hause gegen die Broncos doch einen Dämpfer. Dennoch hätten die Eagles Stand jetzt in der Wild Card Round spielfrei.

AFC Wild Card Round: #7 Patriots (3-2) at #2 Bills (4-1) Auch in der AFC gäbe es Stand jetzt ein Divisions-internes Duell in der Wild Card Round: Die Patriots haben nach ihrem durchwachsenen Saisonstart den Turnaround geschafft und mit einem 23:20 bei den Bills in Woche 5 ein Ausrufezeichen gesetzt. Für die Bills, die seit Jahren immer wieder am Super Bowl schnuppern, um dann letztlich doch zu scheitern, setzte es in der Partie gegen die Patriots die erste Pleite der Saison. Dennoch machte das Team bislang einen guten Eindruck, insbesondere Running Back James Cook überzeugte bislang mit fünf Touchdowns und 450 Rushing Yards.

AFC Wild Card Round: #6 Broncos (3-2) at #3 Steelers (3-1) Die Denver Broncos haben nach dem Sieg gegen die Eagles Oberwasser, auch weil das 21:17 die Stärken aus starker Defense und erfolgreichem Laufspiel - insbesondere mit Running Back J.K Dobbins - bestätigte. Die Steelers hatten nach zwei Siegen in Folge in Woche 5 spielfrei. Zwar ist Routinier Aaron Rodgers als neuer Quarterback bislang weit von einstiger MVP-Form entfernt, doch als Gesamtpaket funktioniert das Team von Head Coach Mike Tomlin bislang stark.

AFC Wild Card Round: #5 Jaguars (4-1) at #4 Chargers (3-2) Die Jacksonville Jaguars haben mit zwei Siegen gegen die 49ers und die Chiefs, zwei Teams mit Playoff-Ambitionen, für Aufsehen gesorgt. In der AFC South sind die Jaguars damit ärgster Verfolger der Indianapolis Colts. Auch die Chargers haben in dieser Saison schon gegen die Chiefs gewonnen. Doch nach drei Auftakterfolgen setzte es zuletzt zwei Pleiten am Stück gegen die Giants und die Commanders. Die Formkurve zeigt also eher nach unten.

AFC Wild Card Round: Bye Week #1 Colts (4-1) Mit vier Siegen aus fünf Spielen, einem erstaunlich stabilen Daniel Jones als Quarterback und solider Defense sind die Indianapolis Colts derzeit die tabellarische Nummer eins der AFC. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass die bisherigen Gegner (bis auf die Broncos) im aktuellen Playoff Picture keinen Postseason-Platz inne haben. Die schwereren Brocken kommen also noch.