Der Quarterback-Kader der Cleveland Browns verändert sich durch den Abgang von Joe Flacco. Was bedeutet dies für Shedeur Sanders? Von Franziska Wendler Die Quarterback-Situation bei den Cleveland Browns hat sich mal wieder grundlegend geändert. Eine Woche, nachdem Head Coach Kevin Stefanski Routinier Joe Flacco zugunsten von Rookie Dillon Gabriel auf die Bank gesetzt hat, wurde Flacco zu den Cincinnati Bengals getradet. Die Cincinnati Bengals waren nach der Verletzung von Joe Burrow und eher dürftigen Leistungen von Jake Browning auf der Suche nach einer Verstärkung. Der 40-Jährige kommt für einen Fünftrundenpick nach Cincinnati, wo Brett Rypien gehen muss, um Platz für den Neuankömmling zu machen. Zudem wandert ein Sechstrundenpick von Cleveland nach Cincinnati.

Ein Deal, welcher in vielerlei Hinsicht Auswirkungen auf die beiden AFC-North-Teams haben wird. Wie aber wirkt sich der Trade auf Quarterback-Rookie Shedeur Sanders aus?

Shedeur Sanders rückt auf Als Erstrundenpick gehandelt, erlebte Sanders im Draft einen durchaus prominenten Absturz und fiel bis in die fünfte Runde, ehe er an Position 144 von den Browns ausgewählt wurde. Hinter Flacco und dem vor ihm gedrafteten Gabriel ging es für Sanders zunächst als Spielmacher Nummer drei in die Saison. Klar ist schon jetzt: Durch den Abgang des Routiniers rückt Sanders im Depth Chart aller Voraussicht nach eine Position nach oben und ist nun der Backup von Starting-QB Gabriel. Die beiden Rookies sind aktuell die einzigen Spielmacher im 53-Mann-Kader der Browns. Das bedeutet: Verletzt sich Gabriel oder hat Probleme, debütiert Sanders in der besten Football-Liga der Welt.

Noch vor dem Trade schien es unwahrscheinlich, dass Sanders in der laufenden Saison zum Einsatz kommen könnte. Nun haben sich die Chancen dafür drastisch erhöht, da Stefanski nicht mehr auf Flacco zurückgreifen kann. Spannend zu sehen sein, wird nun, ob die Browns noch einmal auf der wichtigsten Position im Football nachlegen, mit zwei Rookies ist das Team schließlich maximal unerfahren. Dies wäre derweil durchaus einfach möglich. So steht Bailey Zappe, der bereits in neun NFL-Spielen als Starter auf dem Feld stand, aktuell im Practice Squad. Er könnte befördert werden.

Mehr Trainingseinheiten Mit dem Aufstieg in die zweite Reihe gehen in der Regel auch mehr Trainingseinheiten einher, die für die Entwicklung eines Spielers von großem Wert sind. Bislang erhielten Flacco und Dillon als Starter und Backup den Löwenanteil der Spielzeit im Training, um sich jeweils auf das nächste Spiel vorzubereiten.

Für Sanders dürfte sich nun die Möglichkeit bieten, seine Fähigkeiten zu verbessern und eine bessere Beziehung zu den Receivern im Team aufzubauen. Durchaus wichtig, sollte er erstmalig zum Einsatz kommen.

