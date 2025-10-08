Die Cincinnati Bengals traden für Joe Flacco, um den Ausfall von Joe Burrow zu kompensieren. Die Strategie dahinter wirft jedoch viele Fragen auf. Ein Kommentar. Von Chris Lugert Nach drei Spielen hatten die Verantwortlichen der Cincinnati Bengals genug gesehen. Das Experiment mit Jake Browning als Ersatz für den verletzten Joe Burrow ist gescheitert, was angesichts von drei Niederlagen in drei NFL-Spielen und individuell dürftigen Leistungen des Backups wenig verwunderlich ist.

Äußerst verwunderlich hingegen ist die Schlussfolgerung, die die Verantwortlichen der Bengals daraus gezogen haben. Sie traden für Joe Flacco - einen 40 Jahre alten Spielmacher, der soeben bei den Cleveland Browns auf die Bank gesetzt wurde und dessen beste Zeit schon lange hinter ihm liegt. Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn

Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Ja, Flacco kann in sehr guten Umständen nach wie vor zumindest funktionieren. Die hatte er in Cleveland nicht, bei den Indianapolis Colts in der Vorsaison zeigte er hinter einer soliden Offensive Line und mit einem funktionierenden Laufspiel jedoch ansprechende Leistungen. Doch genau hier liegt das Problem. Denn Flacco war nie ein auch nur ansatzweise mobiler Quarterback. Sein persönlicher Bestwert waren 131 Rushing Yards in der Saison 2013 bei den Baltimore Ravens. Flacco ist ein reiner Ballverteiler aus der Pocket heraus. Für dieses Spiel braucht es eine Offensive Line und/oder ein starkes, entlastendes Laufspiel.

Cincinnati Bengals: Umstände katastrophal für Flacco Die Bengals haben genau nichts davon. Die O-Line ist seit Jahren ein Problem und maßgeblich dafür verantwortlich, dass Burrow einen nicht unerheblichen Teil seiner Prime im Krankenstand verbringt. Kommentar: Die Chiefs lassen Mahomes im Stich

Odell Beckham Jr. bestätigt Dopingsperre Und weil diese O-Line auch im Run Blocking nicht konkurrenzfähig ist, stehen die Bengals aktuell mit 285 Rushing Yards auf dem letzten Platz der NFL. Gerade einmal 57 Rushing Yards bringen die Bengals in der laufenden Saison pro Spiel im Schnitt zustande - der Abstand zum Vorletzten Pittsburgh Steelers beträgt 23 Yards - pro Partie! Wenn die Bengals also erfolgreich sein wollen, benötigen sie einen starken Passer, der aber auch Druck ausweichen kann oder wenigstens schnell den Ball loswird. Einen Spielmacher, der über so viel individuelle Qualität verfügt, dass er die Offense allein über das Passspiel oder improvisierte Runs tragen kann. So jemanden findet man aber normalerweise nicht auf dem Trade-Markt. Und Flacco ist es sowieso nicht. Was die Frage aufwirft, was genau sich die Bengals von dieser Entscheidung versprechen. Die Routine mag ein wichtiger Faktor gewesen sein, doch diese ersetzt nicht die Defizite, die Flacco inzwischen einfach hat.

NFL: Letzte Patrone für Zac Taylor? Dass die Bengals überhaupt für einen Quarterback traden, ist durchaus verständlich. Die Superstars im Team, allen voran Ja'Marr Chase, haben hohe Ansprüche. Für Head Coach Zac Taylor geht es um nicht weniger als um seinen Job. Er musste also handeln, womöglich ist es seine letzte Patrone.

Die Voraussetzungen scheinen zu passen, denn selbst mit einer 2-3-Bilanz ist auf dem Papier weiterhin alles drin. Die AFC ist offener als gedacht, selbst die Kansas City Chiefs stehen aktuell bei einem negativen Record. Konstanz stellt sich nicht ein, kein Team setzt sich ab. Am Sonntag verloren sogar die Buffalo Bills. Die Bengals sind also noch mittendrin im Playoff-Rennen, wenn sie ihre Offense gefixt bekommen. Die Hoffnung: Irgendwie bis Dezember in Schlagdistanz bleiben, um dann mit einem genesenen Burrow noch einmal anzugreifen. Wie realistisch dieses Unterfangen tatsächlich ist, bleibt abzuwarten. Vor allem, weil die Defense nicht gut genug ist, um Spiele aktuell ohne Burrow offen zu halten.

