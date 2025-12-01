- Anzeige -
NFL

NFL - Minnesota Vikings: Adam Thielen möchte zu Playoff-Team wechseln

  • Aktualisiert: 03.12.2025
  • 10:11 Uhr
  • ran.de

Adam Thielen hat bestätigt, dass die laufende NFL-Saison seine letzte sein wird. Allerdings möchte er sie nicht bei den Vikings ausklingen lassen.

Adam Thielen möchte seine letzte Saison bei einem Team beenden, das noch um den Titel kämpft. Die Vikings gaben den 35-jährigen am Montag auf dessen Wunsch frei.

Das gaben sowohl Thielen als auch das Franchise bekannt. General Manager Kwesi Adofo-Mensah betonte, dass man ihm aus Respekt vor seiner Karriere diese Chance ermögliche.

Da die Entlassung nach der Trade-Deadline erfolgte, durchläuft Thielen nun den Waiver-Prozess. Sollte kein Team ihn beanspruchen, kann er frei wechseln.

Minnesota hatte Thielen zu Saisonbeginn aus Carolina zurückgeholt, um die Ausfälle von Jordan Addison zu kompensieren. Doch in 11 Spielen erzielte er nur acht Receptions für 69 Yards.

Thielen sucht jetzt die Möglichkeit, sich noch einmal für die Playoffs zu beweisen. Ein Super-Bowl-Run, der in Minnesota nicht mehr möglich ist, steht für ihn ganz oben auf der Wunschliste.

Adam Thielen mit letzter Chance auf den Super Bowl

In seiner Karriere war Thielen eine feste Größe: Zwischen 2016 und 2022 erzielte er fast 1.000 Yards und 8 Touchdowns pro Saison, wurde zweimal in den Pro Bowl gewählt und 2017 als All-Pro ausgezeichnet.

Nach seinem Wechsel zu den Panthers 2023 brachte noch einmal über 1.000 Yards für Carolina zustande, bevor er in der Saison 2024 nachließ.

Ob Thielen noch einmal in einem Contender eingesetzt wird, hängt nun von den Teams ab. Eine letzte Chance auf den Super Bowl ist möglich – und vielleicht der perfekte Abschluss.

Auch interessant: NFL - New England Patriots: Mike Vrabel ist jetzt schon Coach of the Year! Ein Kommentar

