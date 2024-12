NFL: Spiel in Berlin 2025 rückt näher

"Normalerweise sage ich den Leuten, dass sie Gerüchten keinen Glauben schenken sollen. In diesem Fall würde ich aber sagen, dass sie daran glauben sollen", hatte NFL-Boss Roger Goodell bereits im November beim Spiel zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants in München gesagt.

Was schon länger ein heißes Gerücht war, scheint nun fast fix zu sein: Die NFL wird im kommenden Jahr ein reguläres Saisonspiel in Berlin austragen.

Das erste Spiel fand 2022 in München statt

Nach je zwei Spielen in München und Frankfurt wäre Deutschland somit im vierten Jahr in Folge Austragungsort für eine NFL-Partie im Rahmen der International Series.

"Wir arbeiten daran, aber es ist noch nicht endgültig entschieden. Wir haben wirklich das Gefühl, dass Berlin eine großartige Ergänzung wäre", sagte Goodell weiter. Welche Mannschaften in Berlin spielen könnten, ist noch offen.

Erstmals hatte die NFL 2022 ein reguläres Saisonspiel in Deutschland in München ausgetragen. Im Jahr drauf fanden zwei Spiele in Frankfurt statt, bevor die NFL in 2024 wieder nach München zurückkehrte.

Dass in diesen beiden Städten in Zukunft wieder Spiele stattfinden, schloss Goodell nicht aus.