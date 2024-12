Dass die deutsche Hauptstadt aber Favorit ist, hatte NFL -Chef Roger Goodell am Rande des jüngsten Deutschland-Spiels im November in München erklärt: "Wir arbeiten daran, aber es ist noch nicht entschieden. Wir sind der Meinung, dass Berlin eine großartige Ergänzung wäre, und deshalb prüfen wir das sehr intensiv."

Steinforth: Deutschland Vorbild für weitere Spiele im Ausland

Die Erfahrungen mit den Gastspielen der US-Liga seit seiner Ernennung vor drei Jahren bewertete er rundum positiv.

"Wir sind extrem zufrieden. Nicht nur damit, was wir innerhalb Deutschlands für Feedback bekommen haben und was wir auch an den ganzen Zahlen sehen. Sondern auch das, was wir aus dem Headquarter in den USA hören", sagte Steinforth zu ran.

Und weiter: "Deutschland ist immer noch Wachstumsmarkt Nummer 1, darauf liegt ein ganz großer Fokus. Das ist jetzt das Vorbild für all das, was kommt in den neuen Märkten."

Fest steht nämlich, dass es eine weitere Expansion ins Ausland geben wird.