NFL-Spielplan 2025/2026: Die 10 größten Revenge Games der neuen Saison

Der neue NFL-Spielplan ist draußen! Wir blicken auf die größten Revenge Games der Saison. In diesen zehn Spielen liegt die größte Brisanz. von Mike Stiefelhagen Nichts schmeckt so bittersüß wie Rache. Mit dem neuen NFL-Spielplan ist auch klar, auf welche "Revenge Games" wir uns freuen dürfen. Dabei geht es um Spiele, bei denen eine besondere Vorgeschichte die eigentliche Partie nochmal auf ein neues interessantes Niveau hebt. Entweder geht es um den Racheversuch für einst bittere Pleiten, oder es gibt zwischen einzelnen Personen gewisse Vorfälle. ran nennt euch die zehn größten "Revenge Games" der NFL-Saison.

NFL Week 1: Baltimore Ravens at Buffalo Bills

Josh Allen (Buffalo Bills) & Lamar Jackson (Baltimore Ravens) © Getty Images

Bereits in der ersten Woche gibt es die Möglichkeit zur Rache. 2023 gingen die Ravens als bestes Team mit dem besten Seed in die Playoffs. Im Spiel um die AFC Championship verlor man dennoch daheim gegen die Kansas City Chiefs. 2024 erreichte man ein Duell gegen die Chiefs gar nicht. Denn die Raben verloren das "Duell der MVPs" in der Divisional Round. Quarterback Lamar Jackson zog gegen QB Josh Allen den Kürzeren. Zudem ging Jackson im MVP-Rennen leer aus. Wegen Allen. Drei der letzten fünf Spiele verlor das Team von Head Coach John Harbaugh gegen die Bills. Ein unschöner Trend. Zeit, das vielleicht in Week 1 zu ändern.

NFL Week 2: Chicago Bears at Detroit Lions Ben Johnson. Neuer Head Coach der Chicago Bears und in der abgelaufenen Saison das offensive Genie der Detroit Lions. Das wird die Löwen die Zähne fletschen lassen. Die Lions wollten Johnson halten, doch er ging. Aber auch die Bears wollen Wiedergutmachung. Das letzte Duell der beiden Teams war an Thanksgiving. Die Lions führten schnell, doch Chicago kämpfte sich zurück. Im letzten Drive gab es bei 20:23 noch die Chance auf die Overtime oder gar den Sieg. Doch Coach Matt Eberflus verzichtete auf ein Timeout und Caleb Williams wackelte. So verlor man das NFC North-Duell knapp. Das ist bestimmt noch in den Köpfen.

NFL Week 2: Seattle Seahawks at Pittsburgh Steelers

D.K. Metcalf (Seattle Seahawks) © Getty Images

D.K. Metcalf. Der Wide Receiver war das Gesicht der Franchise. Verließ in der Offseason die Seahawks, um ein Steeler zu werden. Er hat den Ruf als Diva. Er wird bestimmt hoch motiviert sein, es seinem Ex-Team zu zeigen. Auf der anderen Seite freuen sich die Hawks über den Transfer von Cooper Kupp. Die Steelers hingegen haben George Pickens an die Dallas Cowboys abgegeben. Es wird also spannend zu sehen sein, wie im zweiten Spiel die neuen Receiver mit den neuen Quarterbacks Sam Darnold und ... Mason Rudolph(/Aaron Rodgers?) funktionieren werden.

NFL Week 2: Philadelphia Eagles at Kansas City Chiefs Drei "Revenge Games" in Week 2! Das hier ist wohl selbsterklärend. Super Bowl-Rematch. Die Kansas City Chiefs wurden vorgeführt. Die erfolgreichste Franchise der vergangenen Jahre. Natürlich wollen QB Patrick Mahomes und TE Travis Kelce Rache. Selbst Taylor Swift wird das wollen. Und dass der Super Bowl LVII damals an die Chiefs gegen die Philadelphia Eagles ging, erhöht den Rivalitätenfaktor zusätzlich. Beide Teams gehören auch in dieser Saison zu den größten Favoriten. So ist es früh in der Spielzeit möglich, eine erste Duftmarke zu setzen. Wer gewinnt das nächste Duell dieses Schwergewichtskampfes?

NFL Week 4: Cincinnati Bengals at Denver Broncos Kein klassisches Rache-Spiel. Denn seit Joe Burrow 2020 ein Bengal wurde, sind sich die beiden Teams nur zwei Mal begegnet. ABER beide Spiele gingen an Cincy. Eines davon war in der vergangenen Saison, als die Bengals in Week 17 siegreich waren und somit noch minimale Chancen auf die Playoffs hatten. Alles, auf das sie hoffen mussten: das Top-Team der AFC, die Kansas City Chiefs, hätten in Week 18 gegen die Broncos gewinnen müssen. Es war auch ein Division-Duell zwischen den Chiefs und Broncos, es ging auch um Ehre. Dachte man. Die Chiefs schonten fast alle Spieler und schenkten das Spiel komplett ab. Somit stand Denver in den Playoffs und die Bengals nicht. Die Bengals werden auf eine Wiedergutmachung aus sein. Denver will dieses Mal endlich gegen Burrow gewinnen.

NFL Week 4: Baltimore Ravens at Kansas City Chiefs

DeAndre Hopkins (Kansas City Chiefs) © Getty Images

Die Bills und Ravens teilen sich die Schmach, in der AFC einfach im wichtigsten Spiel nicht an den Chiefs vorbeizukommen. In Week 4 könnte man zumindest in der Regular Season dem Giganten schaden. Die Ravens haben mit DeAndre Hopkins zudem einen Wide Receiver geholt, der sie erstens verbessern soll, aber auch zweitens zuvor bei den Chiefs spielte. Bei den Chiefs wuchs Hopkins nicht über sich hinaus, bekam auch auch verhältnismäßig wenig Targets. Für den 32-Jährigen vielleicht auch ein besonderes "Revenge Game".

NFL Week 6: Chicago Bears at Washington Commanders Wisst ihr noch? Week 8 in der letzten Saison? Cornerback Tyrique Stevenson dreht sich vor dem letzten Commanders-Play mit dem Rücken zum Spielzug, feiert mit der Kurve den Bears-Sieg, provoziert die Commanders-Fans und verpasst dadurch den Moment, die angeflogene Hail Mary von QB Jayden Daniels zu verteidigen. Touchdown. Commanders gewinnen. Bears verlieren hochgradig peinlich. Die Commanders legten einen echten Lauf hin und erreichten die Playoffs, die Bears gingen leer aus. Es wird außerdem das zweite Aufeinandertreffen zwischen Daniels und Williams. Beide Spieler gingen im 2024 Draft an eins und zwei weg. Bisher scheint Daniels die bessere Wahl gewesen zu sein. Immerhin wurde er Offensive Rookie des Jahres. Hier ist Alarm!

NFL Week 9: Kansas City Chiefs at Buffalo Bills In der Ära von Patrick Mahomes und Josh Allen bei ihren Teams haben die Chiefs die Bills vier Mal in den Playoffs eliminiert. Vier. Mal. Sie sind das Kryptonit für die Bills. In der Regular Season sieht Buffalo zwar immer besser aus und gewinnt auch, aber im wichtigeren Spiel zieht die Franchise den Kürzeren. Bedeutet auch, dass die Bills unbedingt in den Playoffs gewinnen wollen und die Regular Season eher ein nettes Extra ist. Aber ein Spiel zwischen Mahomes und Allen wird immer spektakulär.

NFL Week 11 & 16: Los Angeles Rams at Seattle Seahawks

Cooper Kupp (Los Angeles Rams) © Getty Images

In Week 16 dreht sich alles um Cooper Kupp. Bei den Rams erreichte er alles. Super Bowl-Sieg, Super Bowl-MVP. Dann wurde der Wide Receiver immer verletzungsanfälliger und von seinem Team fallen gelassen. Gegen seinen Willen. Jetzt ist er wieder fit. Und hat mit Seattle eine neue Heimat. Obendrein ist es ein Division-Duell. Kupp wird es allen zeigen wollen. Denn er wurde auch direkt ersetzt. Mit Davante Adams. Das wird ihn bis in die Haarspitze motivieren. Das Duell gibt es natürlich zwei Mal in der Saison, aber in Week 16 ist der spannendere Moment, da es Richtung Ende der Saison geht. Das erste Aufeinandertreffen ist in Week 11.

NFL Week 16 & 18: Philadelphia Eagles at Washington Commanders In erster Linie ist es ohnehin schon ein Division-Duell. Mittlerweile auf Augenhöhe. Vielleicht auch in Week 16 bzw. 18, zu einem späten Zeitpunkt in der Saison, wo ein Sieg über die Divisionsspitze entscheidet. Die Commanders gehörten zu den größten Überraschungen der vergangenen Saison. Erst im NFC Championship Game gegen die Eagles war Schluss. Dafür auf deftige Art und Weise. 55:23 wurden sie heimgeschickt. Head Coach Dan Quinn wird das nicht auf sich sitzen lassen. Klar, bleiben die Dallas Cowboys der größte Feind in der NFC East. Aber hier ist zu dem Zeitpunkt bestimmt eine Menge Brisanz drin. Auch interessant: NFL-Saison 2025: So weit müssen die Teams reisen