Wie ernst es Brown also tatsächlich meint, ist äußerst fraglich. Schließlich benutzt er den Begriff "CTESPN" seit geraumer Zeit. Dabei macht er sich über die schwere Krankheit "CTE" - also Chronisch Traumatische Enzephalopathie - lustig, die bei einigen NFL-Spielern aufgrund von vielen Kopfverletzungen während oder nach der Karriere auftaucht.

Rodgers zu den Steelers? Atonio Brown hatte schon einmal Recht

Auch Brown soll unter CTE leiden, das behaupten einige NFL-Fans aufgrund seiner fragwürdigen Aussagen und seinem Auftreten in der Öffentlichkeit. Er macht sich daraus einen Spaß und entwickelte in Bezug auf den US-News-Sender "ESPN" den zusammengesetzten Begriff "CTESPN".

Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass Brown einen Deal der Steelers prognostiziert. Vor rund einem Jahr hatte AB vor vielen anderen NFL-Insidern angekündigt, dass Russell Wilson nach Pittsburgh kommt. So kam es am Ende tatsächlich auch, der siebenmalige Pro Bowler und Ex-Superstar der Steelers behielt Recht.

So bleibt Rodgers' Zukunft also vor erst offen. Der Spielmacher ist einer der besten verfügbaren Free Agents und will noch weiter in der NFL spielen. Zuletzt stand der 41-Jährige zwei Saisons bei den New York Jets unter Vertrag.