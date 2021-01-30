Die wichtigsten Regeln des American Footballs einfach und für Anfänger erklärt, damit ihr den Super Bowl 2026 ohne Probleme verfolgen könnt.

- Anzeige -

- Anzeige -

Im Super Bowl 2026 treffen die New England Patriots auf die Seattle Seahawks. Damit ihr für das NFL-Mega-Event bestens vorbereitet seid, findet ihr hier Erklärungen zum Spiel. Die wichtigsten Regeln im American Football einfach und kurz für Anfänger erklärt!

Worum geht es beim American Football? Beim American Football geht es darum, in der Offense mit dem Ball Raum zu gewinnen und am Ende mehr Punkte als die gegnerische Mannschaft zu erzielen. Die Defense, also die Abwehr des gegnerischen Teams, versucht genau das zu verhindern. Super Bowl 2026, Halftime Show: Welche Musik-Stars sind dabei? Künstler, Uhrzeit, Dauer - alle Informationen zur Halbzeit-Performance

- Anzeige -

- Anzeige -

Wie viele Spieler stehen pro Team bei der NFL auf dem Feld? Pro Team stehen elf Spieler auf dem Feld. Die Offense greift an und versucht, mit dem Ball in die Endzone zu kommen, egal ob per Lauf- oder Passspiel. Damit kann sie Punkte erzielen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wie lange dauert ein American-Football-Spiel? Ein Spiel dauert insgesamt 60 Minuten, aufgeteilt auf vier Viertel, die jeweils eine Länge von 15 Minuten haben.

- Anzeige -

Wie groß ist das Spielfeld beim American Football? Das Spielfeld, auch Gridiron genannt, ist 100 Yards (ca. 91 Meter) lang und hat eine Breite von 53 Yards (ca. 49 Meter). An beiden Enden des Spielfelds befindet sich die Endzone, in denen das stimmgabelförmige Tor steht.

- Anzeige -

Was ist die Line of Scrimmage beim American Football? Die Jagd nach Punkten beginnt die Offense stets an der Line of Scrimmage. Die Line of Scrimmage zeigt den Punkt auf dem Spielfeld an, bis zu dem die offensive Mannschaft mit dem letzten Spielzug ("Down") gekommen ist.

- Anzeige -

Wie läuft ein offensiver Ballbesitz beim American Football ab? Die Offense hat nun vier Downs Zeit um einen Raumgewinn von mindestens zehn Yards zu erreichen. Gelingt ihr das, bekommt sie vier weitere Downs um wieder mindestens zehn Yards nach vorne zu kommen. Die Defense versucht natürlich, dies zu unterbinden um dann selbst in Ballbesitz zu kommen. Wichtig: Ist es der Offense binnen drei Downs nicht gelungen, diese zehn Yards zu überbrücken und die Endzone ist noch zu weit entfernt, entscheidet sich das Team meist dazu, den Ball zu "punten", sprich weit in die gegnerische Hälfte zu kicken, wo ihn dann ein Spieler der Defense aufnimmt. Nun wechselt der Ballbesitz und die eben noch verteidigende Mannschaft ist nun in der Offense.

- Anzeige -

Wie kann die Offense beim American Football Punkte erzielen? Die Offense kann per "Field Goal" (drei Punkte) oder durch einen Touchdown (sechs Punkte) Zähler erzielen. Nach einem Touchdown kann das Team zudem einen Extrapunkt schießen (ein Punkt) oder eine "Two Point Conversion" (zwei Punkte) versuchen.

- Anzeige -

Was ist ein Field Goal? Hat die Offense nach drei Downs die zehn Yards noch nicht überbrückt, die Endzone ist aber nicht mehr weit entfernt, kann das Team ein "Field Goal" versuchen. Dafür muss der Ball vom "Kicker" über den Querbalken und durch die beiden Torstangen gekickt werden. Gelingt ihm das, bekommt das Team drei Punkte.

Was ist ein Touchdown? Die zweite Möglichkeit der Offense um zu punkten, ist der Touchdown. Für einen Touchdown muss das angreifende Team den Ball in die gegnerische Endzone bringen, dies kann durch einen Pass oder durch ein Laufspiel geschehen. Für einen erfolgreichen Touchdown erhält das Team sechs Punkte.

- Anzeige -

- Anzeige -

Was ist ein Extrapunkt? Nach einem Touchdown bekommt das Team einen Extrapunkt-Versuch. Dabei gelten die gleichen Regeln wie bei einem Field Goal, nur dass der Ball dabei immer von der 15-Yard-Linie aus gekickt wird. Gelingt dies erfolgreich, gibt es einen Extra-Point.

Was ist eine "Two Point Conversion" beim American Football? Das angreifende Team kann sich auch für eine "Two Point Conversion" entscheiden. Hierfür startet die Offense einen einmaligen Angriffsversuch von der 2-Yard-Linie und muss versuchen, den Ball erneut über die "Goal Line" zu bekommen. Dies wird vor allem zum Ende eines Spiels versucht, wenn z.B. die zwei Punkte zum Ausgleich führen würden.

- Anzeige -

Wie kann die Defense den Ball erobern? Im Grunde hat die Defense drei Möglichkeiten den Ball zu erobern. Durch eine Interception, einen Fumble oder einen "Turnover on downs".

- Anzeige -

Was ist eine Interception? Das Abfangen des vom Quarterback geworfenen Balles nennt man "Interception" und die Offense verliert den Ball. Wird der geworfene Ball vom Gegner gefangen und der Spieler läuft damit durch bis zur Endzone und erzielt einen Touchdown, nennt man das einen "Pick Six" – die Höchststrafe für den Quarterback.

Was ist ein Fumble? Die zweite Möglichkeit ist das "Fumble". Verliert ein Spieler der Offense den Ball oder wird er ihm von einem gegnerischen Spieler aus der Hand geschlagen, kann die Defense den freiliegenden Ball aufnehmen und selbst in Richtung Endzone der Offense laufen.

Was ist ein "Turnover on downs"? Spielt die angreifende Mannschaft auch ihren vierten Versuch aus und schafft es nicht die geforderten zehn Yards zu überbrücken, bekommt die andere Mannschaft den Ball. Die Offense kommt auf das Spielfeld und beginnt mit ihrem Drive vom Punkt des letzten Spielzugs der gegnerischen Mannschaft.