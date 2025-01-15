Anzeige
NFL-Finale

NFL Super Bowl 2025 in New Orleans - Halftime Show: So lief der Auftritt von Rap-Superstar Kendrick Lamar

  • Aktualisiert: 29.09.2025
  • 22:49 Uhr
  • ran.de
Article Image Media

Am 10. Februar 2025 fand in New Orleans der Super Bowl der NFL statt. Kendrick Lamar hatte bei der Halftime Show im Ceasars Superdome seinen großen Auftritt.

Rap-Superstar Kendrick Lamar bekam bei seiner Halbzeitshow im Rahmen des Super Bowl LIX in New Orleans Unterstützung von gleich mehreren Superstars.

Die Show beim NFL-Finale lieferte spektakuläre Bilder im Caesars Superdome in New Orleans.

Lamar trat im abgedunkelten Caesars Superdome auf und sang ein Medley seiner Hits wie "Squabble up", "HUMBLE", "Peekaboo", "Luther" und "Not Like Us".

Hollywood-Legende Samuel L. Jackson unterstützte den Rapper in der Rolle des Ansagers, der Schauspieler trat in einem Uncle-Sam-Kostüm auf. Als Überraschungsgast war zudem Ex-Tennis-Star Serena Williams ebenfalls auf der Bühne und zeigte ihre Dancing-Skills an der Seite von Lamar.

Kendrick Lamar bei der Halftime Show im Super Bowl 2025

Der Super Bowl 2025 in New Orleans war das Highlight der abgelaufenen NFL-Saison. Die Kansas City Chiefs gingen gegen die Philadelphia Eagles auf Mission Titelverteidigung, verloren aber mit 22:40 und verpassten den historischen "Three-peat".

Der Super Bowl ist allerdings vor allem als Show-Event bekannt - das Drumherum um das eigentliche Spiel.

Besonders populär ist dabei die Halftime Show, bei der alljährlich absolute Superstars ihre Auftritte haben.

In der jüngeren Vergangenheit waren schon große Namen wie Usher, Madonna, Lady Gaga, Beyonce, Rihanna, Shakira und Jennifer Lopez Main Act der Halbzeit-Show beim Super Bowl.

Super Bowl Halftime Show 2025: Wer trat auf?

Westcoast-Rapper Kendrick Lamar trat in der Halbzeit des Super Bowls 2025 auf. Er ist aktuell einer der am meisten gefeierten Musiker in seiner Branche.

Bereits vor drei Jahren war er Teil der Rap-Legenden-Halftime-Show mit 50 Cent, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre und Eminem. Dort erhielt Kendrick Lamar jedoch nur einen kleinen Part.

Jetzt also der Auftritt als Main Act, den er mit diesem Video ankündigte:

Kendrick Lamar: Was sind seine bekanntesten Songs?

Kendrick Lamar ist einer der am höchsten dekorierten Rapper der Musik-Geschichte. 17 Mal gewann er den prestigeträchtigen Grammy Award, ganze 47 Mal war er nominiert. 2018 gewann er zudem den Pulitzer-Preis für Musik.

Zu seinen bekanntesten Songs zählen:

  • HUMBLE.
  • Alright
  • DNA.
  • King Kunta
  • i
  • Bitch, Don’t Kill My Vibe
  • Swimming Pools (Drank)
  • The Blacker the Berry
  • Loyalty. (feat. Rihanna)
  • Mortal Man
  • Not like us
Super Bowl 2025: Wer kam als Gast in die Halbzeit-Show

Die NFL hat im Vorfeld des Super Bowl mit einem Trailer bekanntgegeben, dass Musikerin SZA als Gast-Künstlerin mit Kendrick Lamar auftreten wird.

SZA hat bereits bei mehreren Songs des aktuellen Lamar-Albums "GNX" mitgewirkt.

Super Bowl 2025: Welche Stars traten in der Vergangenheit bei der Halftime Show auf?

Aufgrund der Popularität des Super Bowl ist es eine große Ehre für jeden Künstler, dort im Rahmen der Halbzeitshow auftreten zu dürfen.

Entsprechend lesen sich auch die Namen der Künstler, die in der Vergangenheit schon Teil der Halftime Show beim Super Bowl waren - und teilweise legendäre Auftritt hinlegten. Michael Jackson, die Rolling Stones, Bruce Springsteen oder Prince standen ebenso schon auf der Super-Bowl-Bühne wie auch Shakira, Rihanna oder Jennifer Lopez.

Den vielleicht erinnerungsträchtigsten Auftritt legten jedoch wohl Justin Timberlake und Janet Jackson im Jahr 2004 hin. Gegen Ende des Songs "Rock your body" riss Timberlake das Oberteil von Jackson herunter und entblößte so das Nippelpiercing der Sängering. Diese Szene ging als "Nipplegate" in die Super-Bowl-Historie ein.

Auch interessant:

Super Bowl Halftime Shows: Kendrick Lamars prominente Vorgänger

1 / 34
<strong>Usher beim Super Bowl 2024: Die Halbzeit-Shows seit 2000</strong><br> Die NFL setzt bei der Halbzeit-Show im Super Bowl 2024 zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 493ers auf Usher als Haupt-Künstler. Der R&amp;B-Sänger folgt somit bei seiner Super-Bowl-Premiere auf Rihanna. <strong><em>ran</em></strong> zeigt die Halbzeit-Shows beim Super Bowl seit 2000. (Stand: 22. Januar 2024)
© twitter@NFL

Usher beim Super Bowl 2024: Die Halbzeit-Shows seit 2000
Die NFL setzt bei der Halbzeit-Show im Super Bowl 2024 zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 493ers auf Usher als Haupt-Künstler. Der R&B-Sänger folgt somit bei seiner Super-Bowl-Premiere auf Rihanna. ran zeigt die Halbzeit-Shows beim Super Bowl seit 2000. (Stand: 22. Januar 2024)

<strong>2023: Rihanna</strong><br>Nach sechs Jahren Pause kehrte Rihanna auf die Super-Bowl-Bühne zurück. Ihre Halftime-Show dauerte 13 Minuten, in denen sie Millionen Fans begeisterte, darunter Promis wie LeBron James oder Model Cara Delevingne. Allerdings gab es auch Kritik bezüglich eines möglichen Playback-Verdachts gegen Rihanna nach ihrem Auftritt am 13. Februar 2023 im State Farm Stadium in Glendale.
© 2023 Getty Images

2023: Rihanna
Nach sechs Jahren Pause kehrte Rihanna auf die Super-Bowl-Bühne zurück. Ihre Halftime-Show dauerte 13 Minuten, in denen sie Millionen Fans begeisterte, darunter Promis wie LeBron James oder Model Cara Delevingne. Allerdings gab es auch Kritik bezüglich eines möglichen Playback-Verdachts gegen Rihanna nach ihrem Auftritt am 13. Februar 2023 im State Farm Stadium in Glendale.

<strong>2022: Rap-Legenden um Eminem, Dr. Dre und Snoop Dogg</strong><br> Die NFL setzte bei der Halbzeit-Show im Super Bowl LVI auf ein Ensemble an Rap-Stars. Dr. Dre trat mit&nbsp;Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar und Mary J. Blige auf. Die Künstler produzierten in ihrer Karriere unzählige Hits, gewannen 43 Grammys und lieferten am 13. Februar 2022 im SoFi Stadium in Los Angeles eine einzigartige Show.
© getty

2022: Rap-Legenden um Eminem, Dr. Dre und Snoop Dogg
Die NFL setzte bei der Halbzeit-Show im Super Bowl LVI auf ein Ensemble an Rap-Stars. Dr. Dre trat mit Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar und Mary J. Blige auf. Die Künstler produzierten in ihrer Karriere unzählige Hits, gewannen 43 Grammys und lieferten am 13. Februar 2022 im SoFi Stadium in Los Angeles eine einzigartige Show.

<strong>2021: The Weeknd</strong><br> The Weeknd rockte im Super Bowl 55 das Raymond James Stadium in Tampa.&nbsp;Vor dem Auftritt sagte er ehrfürchtig: "Wir alle wachsen damit auf, die größten Acts der Welt beim Super Bowl spielen zu sehen", und fuhr fort: "Man kann nur davon träumen, in dieser Position zu sein. Ich fühle mich geehrt, demütig und aufgeregt im Zentrum dieser berühmten Bühne zu stehen."
© getty

2021: The Weeknd
The Weeknd rockte im Super Bowl 55 das Raymond James Stadium in Tampa. Vor dem Auftritt sagte er ehrfürchtig: "Wir alle wachsen damit auf, die größten Acts der Welt beim Super Bowl spielen zu sehen", und fuhr fort: "Man kann nur davon träumen, in dieser Position zu sein. Ich fühle mich geehrt, demütig und aufgeregt im Zentrum dieser berühmten Bühne zu stehen."

<strong>2020: Jennifer Lopez und Shakira </strong><br> Jennifer Lopez und Shakira haben beim Super Bowl 54 die Zuschauer im Hard Rock Stadium in Miami mit einer aufwendigen Halbzeitshow begeistert.&nbsp;Zunächst gehörte die Bühne <em></em>Shakira. Direkt im Anschluss folgte Lopez, die ebenfalls ihre größten Hits wie "Jenny From the Block", "My Love Don't Cost A Thing" oder "Let's Get Loud" präsentierte.
© Getty

2020: Jennifer Lopez und Shakira
Jennifer Lopez und Shakira haben beim Super Bowl 54 die Zuschauer im Hard Rock Stadium in Miami mit einer aufwendigen Halbzeitshow begeistert. Zunächst gehörte die Bühne Shakira. Direkt im Anschluss folgte Lopez, die ebenfalls ihre größten Hits wie "Jenny From the Block", "My Love Don't Cost A Thing" oder "Let's Get Loud" präsentierte.

<strong>2019: Maroon 5</strong><br> Maroon 5 rockte die Halbzeit-Show beim Super Bowl LIII. Unterstützt wurde Frontmann Adam Levine und Co. von den Rappern Travis Scott und Big Boi.
© Imago

2019: Maroon 5
Maroon 5 rockte die Halbzeit-Show beim Super Bowl LIII. Unterstützt wurde Frontmann Adam Levine und Co. von den Rappern Travis Scott und Big Boi.

<strong>2018: Justin Timberlake</strong><br> Bevor die Philadelphia Eagles sich überraschend gegen die Patriots durchsetzten, mischte Justin Timberlake das Stadion in der Halbzeit auf. Ob positiv oder negativ - das bleibt jedem selbst überlassen.
© 2018 Getty Images

2018: Justin Timberlake
Bevor die Philadelphia Eagles sich überraschend gegen die Patriots durchsetzten, mischte Justin Timberlake das Stadion in der Halbzeit auf. Ob positiv oder negativ - das bleibt jedem selbst überlassen.

<strong>2018: Justin Timberlake</strong><br> In Minnesota mischt er sich unter das Selfie knipsende Publikum und erinnert später an Prince, der ja bekanntlich aus Minneapolis stammt.
© 2018 Getty Images

2018: Justin Timberlake
In Minnesota mischt er sich unter das Selfie knipsende Publikum und erinnert später an Prince, der ja bekanntlich aus Minneapolis stammt.

<strong>2017: Lady Gaga</strong><br> Nachdem Lady Gaga ein Jahr zuvor bereits die Nationalhymne vor dem Super Bowl gesungen hatte, wird sie 2017 für die Halftime Show auserwählt. Sie beginnt ihre Darbietung auf dem Stadiondach, singt eine Kombination aus "God Bless America" und "This Land Is Your Land", bevor sie an Seilen heruntergelassen wird.
© 2017 Getty Images

2017: Lady Gaga
Nachdem Lady Gaga ein Jahr zuvor bereits die Nationalhymne vor dem Super Bowl gesungen hatte, wird sie 2017 für die Halftime Show auserwählt. Sie beginnt ihre Darbietung auf dem Stadiondach, singt eine Kombination aus "God Bless America" und "This Land Is Your Land", bevor sie an Seilen heruntergelassen wird.

<strong>2017: Lady Gaga</strong><br> Dann wird es mit ihrem wohl bekanntesten Song "Poker Face" richtig rockig. Auch ihre anderen großen Hits wie "Born This Way", "Million Reasons" und "Bad Romance" waren Teil der Show.
© 2017 Getty Images

2017: Lady Gaga
Dann wird es mit ihrem wohl bekanntesten Song "Poker Face" richtig rockig. Auch ihre anderen großen Hits wie "Born This Way", "Million Reasons" und "Bad Romance" waren Teil der Show.

<strong>2017: Lady Gaga</strong><br> Mohamed Sanu von den Atlanta Falcons erklärt später, die lange Halftime Show sei ein Grund dafür gewesen, dass seine Mannschaft trotz einer Halbzeitführung von 21:3 aus dem Rhythmus kam und das Spiel verlor. Demzufolge dürften alle Fans der New England Patriots Lady Gaga sehr dankbar sein.&nbsp;&nbsp;
© 2017 Getty Images

2017: Lady Gaga
Mohamed Sanu von den Atlanta Falcons erklärt später, die lange Halftime Show sei ein Grund dafür gewesen, dass seine Mannschaft trotz einer Halbzeitführung von 21:3 aus dem Rhythmus kam und das Spiel verlor. Demzufolge dürften alle Fans der New England Patriots Lady Gaga sehr dankbar sein.  

<strong>2016: Coldplay</strong><br> Beim Super Bowl 50 zwischen den Denver Broncos und Carolina Panthers ist Coldplay der Main Act. Zum Jubiläum des größten Einzelsportereignisses der Welt lässt die britische Band nicht nur ihre eigenen Hits erklingen, Chris Martin und Co. geben auch Highlights aus 50 Jahren Halftime Shows wie "Purple Rain" von Prince oder&nbsp; "Beautiful Day" von U2 zum Besten.
© imago

2016: Coldplay
Beim Super Bowl 50 zwischen den Denver Broncos und Carolina Panthers ist Coldplay der Main Act. Zum Jubiläum des größten Einzelsportereignisses der Welt lässt die britische Band nicht nur ihre eigenen Hits erklingen, Chris Martin und Co. geben auch Highlights aus 50 Jahren Halftime Shows wie "Purple Rain" von Prince oder  "Beautiful Day" von U2 zum Besten.

<strong>2016: Beyonce als Side-Act</strong><br> Coldplay sind dabei nicht alleine auf der Bühne. Neben Chris Martin und Co. performt auch US-Superstar Beyonce.
© imago

2016: Beyonce als Side-Act
Coldplay sind dabei nicht alleine auf der Bühne. Neben Chris Martin und Co. performt auch US-Superstar Beyonce.

<strong>2016: Bruno Mars als Side-Act</strong><br> Auch Bruno Mars, der 2014 schon einmal beim Super Bowl auftreten durfte, ist am Start. Er und Beyonce liefern sich in San Francisco einen feurigen Dance Battle.
© imago

2016: Bruno Mars als Side-Act
Auch Bruno Mars, der 2014 schon einmal beim Super Bowl auftreten durfte, ist am Start. Er und Beyonce liefern sich in San Francisco einen feurigen Dance Battle.

<strong>2016: Metallica als Side-Act</strong><br> Rockige Unterstützung bekommen Coldplay, Beyonce und Bruno Mars zudem noch von Metallica. Allerdings schafft es die Metall-Band aus der Bay-Area trotz der Wünsche zahlreicher Fans nicht in die Halftime Show. Die Rocker spielen stattdessen am Abend vor dem Super Bowl einen Gig im AT&amp;T Park, dem Stadion des Baseball-Teams San Francisco Giants.
© 2015 Getty Images

2016: Metallica als Side-Act
Rockige Unterstützung bekommen Coldplay, Beyonce und Bruno Mars zudem noch von Metallica. Allerdings schafft es die Metall-Band aus der Bay-Area trotz der Wünsche zahlreicher Fans nicht in die Halftime Show. Die Rocker spielen stattdessen am Abend vor dem Super Bowl einen Gig im AT&T Park, dem Stadion des Baseball-Teams San Francisco Giants.

<strong>2015: Katy Perry</strong><br> Was für ein irrer Start in die Halbzeitshow des Super Bowl XLIX zwischen den New England Patriots und Seattle Seahawks! Pop-Ikone Katy Perry fliegt auf einer Sternschnuppe ins Stadion ...
© 2015 Getty Images

2015: Katy Perry
Was für ein irrer Start in die Halbzeitshow des Super Bowl XLIX zwischen den New England Patriots und Seattle Seahawks! Pop-Ikone Katy Perry fliegt auf einer Sternschnuppe ins Stadion ...

<strong>2015: Katy Perry</strong><br> ... doch dann stehlen der guten Katy ausgerechnet zwei Haie ein bisschen die Show: Die Fans sind von den tanzenden Raubfischen mindestens so angetan wie von Ms. Perry.
© 2015 Getty Images

2015: Katy Perry
... doch dann stehlen der guten Katy ausgerechnet zwei Haie ein bisschen die Show: Die Fans sind von den tanzenden Raubfischen mindestens so angetan wie von Ms. Perry.

<strong>2015: Katy Perry</strong><br> Zusammen mit Perry heizt Superstar Lenny Kravitz den Fans in Glendale/Arizona ordentlich ein.
© 2015 Getty Images

2015: Katy Perry
Zusammen mit Perry heizt Superstar Lenny Kravitz den Fans in Glendale/Arizona ordentlich ein.

<strong>2014: Bruno Mars</strong><br> Im Jahr 2014 rocken Bruno Mars und die Red Hot Chilli Peppers die Halbzeit beim Super Bowl zwischen den Denver Broncos und den Seattle Seahawks.
© getty

2014: Bruno Mars
Im Jahr 2014 rocken Bruno Mars und die Red Hot Chilli Peppers die Halbzeit beim Super Bowl zwischen den Denver Broncos und den Seattle Seahawks.

<strong>2013: Beyonce</strong><br> 2013 legt Beyonce eine legendäre Halbzeit-Show hin. Der Superstar überzeugt mit einer spektakulären Stimme und einem heißen Bühnen-Outfit.
© getty

2013: Beyonce
2013 legt Beyonce eine legendäre Halbzeit-Show hin. Der Superstar überzeugt mit einer spektakulären Stimme und einem heißen Bühnen-Outfit.

<strong>2012: Madonna</strong><br> Im Jahr 2012 liefert Pop-Diva Madonna eine imposante Performance ab. Mit ihren zahlreichen Hits begeistert sie nicht nur die Football-Fans auf der ganzen Welt, sondern wird auch von den Kritikern mit Lobeshymnen überschüttet.
© getty

2012: Madonna
Im Jahr 2012 liefert Pop-Diva Madonna eine imposante Performance ab. Mit ihren zahlreichen Hits begeistert sie nicht nur die Football-Fans auf der ganzen Welt, sondern wird auch von den Kritikern mit Lobeshymnen überschüttet.

<strong>2011: Slash, Black Eyed Peas</strong><br> Nach dem Auftritt der Black Eyed Peas im Jahr 2011 hagelt es Kritik von den Medien. "Tolle Effect-Show, aber&nbsp;Katzengejammer" heißt es später in den Schlagzeilen.
© getty

2011: Slash, Black Eyed Peas
Nach dem Auftritt der Black Eyed Peas im Jahr 2011 hagelt es Kritik von den Medien. "Tolle Effect-Show, aber Katzengejammer" heißt es später in den Schlagzeilen.

<strong>2010: The Who</strong><br> Dass sie noch immer eine außerordentliche Show abliefern können, stellen 2010 die Herren von The Who unter Beweis. Gassenhauer wie "Won't Get Fooled Again," oder "Baba O' Riley" bringen die Stimmung zum Kochen.
© getty

2010: The Who
Dass sie noch immer eine außerordentliche Show abliefern können, stellen 2010 die Herren von The Who unter Beweis. Gassenhauer wie "Won't Get Fooled Again," oder "Baba O' Riley" bringen die Stimmung zum Kochen.

<strong>2009: Bruce Springsteen</strong><br> Für Jubelstürme im Publikum sorgt 2009 der "Boss" Bruce Springsteen höchstpersönlich. Für die zwölfminütige Show hat der Rockstar jede Menge seiner Hits im Gepäck.
© getty

2009: Bruce Springsteen
Für Jubelstürme im Publikum sorgt 2009 der "Boss" Bruce Springsteen höchstpersönlich. Für die zwölfminütige Show hat der Rockstar jede Menge seiner Hits im Gepäck.

<strong>2008: Tom Petty and the Heartbreakers</strong><br> 2008 sorgt Tom Petty and the Heartbreakers mit ihren Hits "American Girl", "I Won't Back Down", "Free Fallin'" und "Runnin' Down a Dream" für Stimmung im&nbsp;ausverkauften&nbsp;University-of-Phoenix-Stadium.&nbsp;
© getty

2008: Tom Petty and the Heartbreakers
2008 sorgt Tom Petty and the Heartbreakers mit ihren Hits "American Girl", "I Won't Back Down", "Free Fallin'" und "Runnin' Down a Dream" für Stimmung im ausverkauften University-of-Phoenix-Stadium. 

<strong>2007: Prince</strong><br> Der Auftritt von Prince beim Super Bowl im Jahr 2007 gilt als einer der besten überhaupt. Highlight der Show ist der Klassiker "Purple Rain", den Prince passenderweise im strömenden Regen anstimmt.
© getty

2007: Prince
Der Auftritt von Prince beim Super Bowl im Jahr 2007 gilt als einer der besten überhaupt. Highlight der Show ist der Klassiker "Purple Rain", den Prince passenderweise im strömenden Regen anstimmt.

<strong>2006: Rolling Stones</strong><br> Ein Jahr zuvor rocken die Rolling Stones das Ford Field in Detroit.
© getty

2006: Rolling Stones
Ein Jahr zuvor rocken die Rolling Stones das Ford Field in Detroit.

<strong>2006: Rolling Stones</strong><br> Auf einer gigantischen Bühne, die wie die Rolling-Stones-Zunge geformt ist, geben sie einige ihrer Hits zum Besten.
© getty

2006: Rolling Stones
Auf einer gigantischen Bühne, die wie die Rolling-Stones-Zunge geformt ist, geben sie einige ihrer Hits zum Besten.

<strong>2005: Paul McCartney</strong><br> Sittlicher geht es da schon im Jahr 2005 zu. Ex-Beatle Paul McCartney bringt in der Halbzeitpause die Stimmung mit Hits wie "Get Back" und "Live and Let Die" zum Kochen. Absoluter Gänsehautmoment:&nbsp;84.000 Fans singen den Evergreen&nbsp;"Hey Jude".
© getty

2005: Paul McCartney
Sittlicher geht es da schon im Jahr 2005 zu. Ex-Beatle Paul McCartney bringt in der Halbzeitpause die Stimmung mit Hits wie "Get Back" und "Live and Let Die" zum Kochen. Absoluter Gänsehautmoment: 84.000 Fans singen den Evergreen "Hey Jude".

<strong>2004: Janet Jackson, Justin Timberlake</strong><br> Die Halbzeit-Show von 2004 ist als "Nipplegate" in die Geschichte eingegangen. Justin Timberlake entblößt Janet Jacksons rechte Brust und löst in den USA einen Skandal aus. Seitdem wird der&nbsp;Super Bowl im Fernsehen mit fünf Sekunden Verzögerung ausgestrahlt.
© getty

2004: Janet Jackson, Justin Timberlake
Die Halbzeit-Show von 2004 ist als "Nipplegate" in die Geschichte eingegangen. Justin Timberlake entblößt Janet Jacksons rechte Brust und löst in den USA einen Skandal aus. Seitdem wird der Super Bowl im Fernsehen mit fünf Sekunden Verzögerung ausgestrahlt.

<strong>2003: Shania Twain, No Doubt, Sting</strong><br> Bei der Halftime-Show 2003 performte&nbsp;Shania Twain "Man! I Feel Like a Woman" ohne nur eine Background-Tänzerin oder Kostümwechsel. Als nächstes spielte Gwen Stefani "Just a Girl" mit ihrer Backing Band. Einen größeren Sprung zwischen zwei Bands hatte es in der Geschichte des Super Bowls wohl bis dato noch nicht gegeben. Schließlich kam noch Sting.
© Getty

2003: Shania Twain, No Doubt, Sting
Bei der Halftime-Show 2003 performte Shania Twain "Man! I Feel Like a Woman" ohne nur eine Background-Tänzerin oder Kostümwechsel. Als nächstes spielte Gwen Stefani "Just a Girl" mit ihrer Backing Band. Einen größeren Sprung zwischen zwei Bands hatte es in der Geschichte des Super Bowls wohl bis dato noch nicht gegeben. Schließlich kam noch Sting.

<strong>2002: U2</strong><br> Der Super Bowl 2001 war der erste nach den 9/11-Angriffen.&nbsp;Bono und U2 zollten der nationalen Tragödie Tribut und spielten "Where the Streets Have No Name" vor dem Hintergrund der Namen der Opfer vom 11. September. Bono öffnete seine Jacke, um die Stars &amp; Stripes im Inneren zu zeigen, was diese Halbzeitshow zu einer besonders emotionalen Show machte.
© Getty

2002: U2
Der Super Bowl 2001 war der erste nach den 9/11-Angriffen. Bono und U2 zollten der nationalen Tragödie Tribut und spielten "Where the Streets Have No Name" vor dem Hintergrund der Namen der Opfer vom 11. September. Bono öffnete seine Jacke, um die Stars & Stripes im Inneren zu zeigen, was diese Halbzeitshow zu einer besonders emotionalen Show machte.

<strong>2001: N’Sync, Britney Spears, Aerosmith</strong><br> Bei der Super-Bowl-Halbzeit-Show 2001 im&nbsp;Raymond James Stadium in Tampa teilten sich&nbsp;N'Sync und Aerosmith zusammen mit Britney Spears die Bühne.&nbsp;In seinem wahrscheinlich besten Super-Bowl-Halbzeit-Show-Moment war es Justin Timberlake, der ein Feuerwerk aus seinen Handschuhen schoss.
© Getty

2001: N’Sync, Britney Spears, Aerosmith
Bei der Super-Bowl-Halbzeit-Show 2001 im Raymond James Stadium in Tampa teilten sich N'Sync und Aerosmith zusammen mit Britney Spears die Bühne. In seinem wahrscheinlich besten Super-Bowl-Halbzeit-Show-Moment war es Justin Timberlake, der ein Feuerwerk aus seinen Handschuhen schoss.

<strong>2000: Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton</strong><br> Die Halftime-Show im&nbsp; Jahr 2000 war ganz klar dem großen Spektakel gewidmet, aber es fehlte an wirklicher Substanz. Im Hauptteil der Show traten Christina Aguilera und Enrique Iglesias in einer extravaganten Werbung für die Disney World Millennium Celebration auf, umgeben von seltsam erscheinenden Marionetten.
© Getty

2000: Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton
Die Halftime-Show im  Jahr 2000 war ganz klar dem großen Spektakel gewidmet, aber es fehlte an wirklicher Substanz. Im Hauptteil der Show traten Christina Aguilera und Enrique Iglesias in einer extravaganten Werbung für die Disney World Millennium Celebration auf, umgeben von seltsam erscheinenden Marionetten.

