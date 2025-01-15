Am 10. Februar 2025 fand in New Orleans der Super Bowl der NFL statt. Kendrick Lamar hatte bei der Halftime Show im Ceasars Superdome seinen großen Auftritt. Rap-Superstar Kendrick Lamar bekam bei seiner Halbzeitshow im Rahmen des Super Bowl LIX in New Orleans Unterstützung von gleich mehreren Superstars. Die Show beim NFL-Finale lieferte spektakuläre Bilder im Caesars Superdome in New Orleans. Lamar trat im abgedunkelten Caesars Superdome auf und sang ein Medley seiner Hits wie "Squabble up", "HUMBLE", "Peekaboo", "Luther" und "Not Like Us". Super Bowl Halftime Show 2026: Keine Taylor Swift! Rapper tritt auf

Super Bowl Halftime Show 2026: Wer ist Bad Bunny? Übertragung, Startzeit und mehr Hollywood-Legende Samuel L. Jackson unterstützte den Rapper in der Rolle des Ansagers, der Schauspieler trat in einem Uncle-Sam-Kostüm auf. Als Überraschungsgast war zudem Ex-Tennis-Star Serena Williams ebenfalls auf der Bühne und zeigte ihre Dancing-Skills an der Seite von Lamar.

Kendrick Lamar bei der Halftime Show im Super Bowl 2025 Der Super Bowl 2025 in New Orleans war das Highlight der abgelaufenen NFL-Saison. Die Kansas City Chiefs gingen gegen die Philadelphia Eagles auf Mission Titelverteidigung, verloren aber mit 22:40 und verpassten den historischen "Three-peat". Der Super Bowl ist allerdings vor allem als Show-Event bekannt - das Drumherum um das eigentliche Spiel. Super Bowl: Die komplette Halftime Show mit Kendrick Lamar Besonders populär ist dabei die Halftime Show, bei der alljährlich absolute Superstars ihre Auftritte haben. In der jüngeren Vergangenheit waren schon große Namen wie Usher, Madonna, Lady Gaga, Beyonce, Rihanna, Shakira und Jennifer Lopez Main Act der Halbzeit-Show beim Super Bowl.

Super Bowl Halftime Show 2025: Wer trat auf? Westcoast-Rapper Kendrick Lamar trat in der Halbzeit des Super Bowls 2025 auf. Er ist aktuell einer der am meisten gefeierten Musiker in seiner Branche. Bereits vor drei Jahren war er Teil der Rap-Legenden-Halftime-Show mit 50 Cent, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre und Eminem. Dort erhielt Kendrick Lamar jedoch nur einen kleinen Part. Jetzt also der Auftritt als Main Act, den er mit diesem Video ankündigte:

Kendrick Lamar: Was sind seine bekanntesten Songs? Kendrick Lamar ist einer der am höchsten dekorierten Rapper der Musik-Geschichte. 17 Mal gewann er den prestigeträchtigen Grammy Award, ganze 47 Mal war er nominiert. 2018 gewann er zudem den Pulitzer-Preis für Musik. Zu seinen bekanntesten Songs zählen: HUMBLE.

Alright

DNA.

King Kunta

i

Bitch, Don’t Kill My Vibe

Swimming Pools (Drank)

The Blacker the Berry

Loyalty. (feat. Rihanna)

Mortal Man

Not like us

Super Bowl 2025: Wer kam als Gast in die Halbzeit-Show Die NFL hat im Vorfeld des Super Bowl mit einem Trailer bekanntgegeben, dass Musikerin SZA als Gast-Künstlerin mit Kendrick Lamar auftreten wird.

SZA hat bereits bei mehreren Songs des aktuellen Lamar-Albums "GNX" mitgewirkt.

Super Bowl 2025: Welche Stars traten in der Vergangenheit bei der Halftime Show auf? Aufgrund der Popularität des Super Bowl ist es eine große Ehre für jeden Künstler, dort im Rahmen der Halbzeitshow auftreten zu dürfen. Super Bowl 2025, Werbespots: Tom Brady und Snoop Dogg in Werbung gegen Hass - Burger-Spot sorgt für Empörung Entsprechend lesen sich auch die Namen der Künstler, die in der Vergangenheit schon Teil der Halftime Show beim Super Bowl waren - und teilweise legendäre Auftritt hinlegten. Michael Jackson, die Rolling Stones, Bruce Springsteen oder Prince standen ebenso schon auf der Super-Bowl-Bühne wie auch Shakira, Rihanna oder Jennifer Lopez. Den vielleicht erinnerungsträchtigsten Auftritt legten jedoch wohl Justin Timberlake und Janet Jackson im Jahr 2004 hin. Gegen Ende des Songs "Rock your body" riss Timberlake das Oberteil von Jackson herunter und entblößte so das Nippelpiercing der Sängering. Diese Szene ging als "Nipplegate" in die Super-Bowl-Historie ein. Auch interessant: Super Bowl 2025 - Stimmen zum Debakel: Mahomes nimmt Schuld auf sich

