NFL - Super Bowl 2025: Tom Brady sagte hohen Sieg der Philadelphia Eagles voraus

Tom Brady: "Chiefs könnten haushoch verlieren"

Hollywood-Star Rob Lowe sprach in seinem Podcast mit Schauspieler Joel McHale und erzählte dabei die Brady-Anekdote: "Ich sagte: 'Tom, unter uns' - und ich kenne ihn nicht wirklich gut. Ich sagte: 'das hier ist nicht die TV-Kabine. Dies ist nicht öffentlich ... Dies sind nur wir beide, zwei Bros, die sich unterhalten. Du hast diese Frage schon oft beantwortet. Ich will nicht diese Antwort. Ich will die echte Antwort. Was glaubst du, wird morgen im Spiel passieren?"

Und Tom Brady entgegnete wohl: "Ich denke, dass die Chiefs haushoch verlieren könnten."

Lowe soll überrascht reagiert haben und stellte nochmal die Nachfrage. Brady blieb dabei: "Ja, es ist sehr gut möglich, dass die Chiefs haushoch verlieren."

Anschließend soll Brady noch detaillierter geantwortet haben, doch Lowe erzählte nicht weiter davon. Das Ergebnis von 40:22 gab dem "GOAT" schlussendlich Recht.