Die Baltimore Ravens schlagen die Cleveland Browns im Schongang und sichern sich ein Heimspiel in den Wildcard-Playoffs. Sorge macht nur die Verletzung eines Receivers. Die Baltimore Ravens haben die Cleveland Browns mit 35:10 besiegt und sich dadurch den Sieg in der AFC North und den dritten Seed in der AFC gesichert – was bedeutet, dass das Team von Superstar-Quarterback Lamar Jackson in den Wildcard-Playoffs der NFL Heimrecht haben wird. Jackson führte die Ravens im letzten Spiel der regulären Saison zu einem ungefährdeten Sieg, dem zwölften der Spielzeit. Der MVP-Anwärter warf für 217 Yards und zwei Touchdowns, er blieb ohne Interception. Im Laufspiel addierte Jackson zusätzliche 63 Rushing Yards. Star-Running-Back Derrick Henry brachte es auf 138 Yards und zwei Touchdowns. Bei den Browns startete Bailey Zappe (170 Passing Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions) als Quarterback, ihm unterlief gleich im ersten Viertel ein Pick Six, den Ravens-Cornerback Nate Wiggins in die Endzone trug.

Dustin Hopkins trifft per Field Goal Im zweiten Spielabschnitt fing Tight End Mark Andrews einen Zwölf-Yards-Pass von Jackson, Kicker Justin Tucker sorgte nach beiden Touchdowns für den Extra-Punkt. Browns-Kicker Dustin Hopkins brachte sein Team mit einem Field Goal immerhin auf das Scoreboard, die Ravens gingen mit einer 14:3-Führung in die Pause. Dass die Browns (3-14) die Partie in Baltimore noch drehen könnten, glaubte zur Halbzeit offensichtlich niemand mehr so wirklich. Und so ließen es beide Teams nach der Pause zunächst etwas ruhiger angehen.

Zappe und Akins mit Ergebniskosmetik Ravens-Receiver Rashod Bateman schnappte sich schließlich einen weiteren Touchdown-Pass von Jackson und baute die Führung auf 21:3 aus. Die Browns, die auf einen guten Pick im Draft 2025 hoffen, setzten bei einigen Snaps Quarterback Dorian Thompson-Robinson ein. Dennoch war es Zappe, der im letzten Viertel den einzigen Touchdown der Browns warf, Tight End Jordan Akins fing den 16-Yards-Pass. Die Ravens zogen daraufhin wieder das Tempo an, Henry lief zu zwei Touchdowns und machte sich damit selbst ein schönes Geschenk zum 31. Geburtstag.

