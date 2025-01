NFL - Playoff-Szenarien in Woche 18: Showdown um die Spitze der NFC - Bengals dürfen hoffen

Die NFL Playoffs rücken immer näher, nur noch ein Spieltag ist in der Regular Season zu absolvieren. ran wirft einen Blick auf die Playoff-Szenarien für Week 18.

Zwölf Teams haben es bereits geschafft und sich die Postseason-Teilnahme in der NFL-Saison 2024 gesichert.

Zwei Postseason-Tickets sind noch zu vergeben. In der NFC kämpfen die Atlanta Falcons und Tampa Bay Buccaneers im Fernduell um das letzte verbliebene Ticket. In der AFC ist es ein Dreikampf zwischen den Cincinnati Bengals, Denver Broncos und Miami Dolphins.

Neben den noch zu vergebenden Tickets stehen zum Abschluss der Regular Season noch andere Entscheidungen aus. Die Baltimore Ravens haben sich am Samstag bereits durch den Sieg gegen die Cleveland Browns den Titel in der AFC North und damit den dritten Seed in der AFC gesichert. Die Bengals haben mit ihrem Sieg gegen die Pittsburgh Steelers zumindest ihre Hausaufgaben gemacht und dürfen noch hoffen.

Seit dem ersten Weihnachtstag ist bereits klar, dass die Kansas City Chiefs in der AFC am ersten Playoff-Wochenende frei haben. Die Detroit Lions können sich in Woche 18 genau so wie die Minnesota Vikings im direkten Duell in der NFC noch das Freilos in der ersten Runde sichern.

Darüber hinaus tobt auch noch der Kampf um den ein oder anderen Wild-Card-Platz. Die Playoff-Szenarien für Week 18 in der Übersicht.