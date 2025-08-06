NFL - Tampa Bay Buccaneers entlassen mit Desmond Watson den schwersten Spieler der Geschichte

Desmond Watson hat für seinen NFL-Traum bei den Tampa Bay Buccaneers lange um einen Kaderplatz gekämpft, jetzt muss er sich allerdings ein neues Team suchen. Sein Rekordgewicht ist ihm letztlich zum Verhängnis geworden.

Es war die Geschichte nach dem NFL Draft 2025: Die Tampa Bay Buccaneers verpflichteten mit Desmond Watson den schwersten Spieler der Geschichte - unfassbare 210 Kilogramm brachte der Defensive Tackle auf die Wage.

Jetzt ist der NFL-Traum aber vorerst ausgeträumt. Infolge des Roster Cuts auf 53 Spieler wurde Watson entlassen. Besonders bitter: Der Verteidiger konnte sich bei den Tampa Bay Buccaneers nicht einmal im Training empfehlen, weil sein Gewicht ihm im Weg stand. Die Bucs-Coaches ließen Watson individuell trainieren.

Das Team setzte ihn wegen seines Übergewichts sogar auf die "non-football illness list". Er sollte sich einzig und allein auf seinen Gewichtsverlust konzentrieren.

Zu Beginn des Training Camp erklärte Head Coach Todd Bowles das Vorgehen wie folgt: "Es geht einfach darum, ihn zu einem besseren, gesünderen Spieler zu machen und ihn auf den Platz zu kriegen." Ein konkretes Zielgewicht oder eine Deadline gab Bowles öffentlich aber nicht preis.

Watson reduzierte sein Gewicht Medienberichten zufolge auf rund 198 Kilogramm - das reichte den Bucs aber nicht.