Anzeige
American Football

NFL - Tampa Bay Buccaneers entlassen mit Desmond Watson den schwersten Spieler der Geschichte

  • Aktualisiert: 12.08.2025
  • 15:09 Uhr
  • Martin Jahns

Desmond Watson hat für seinen NFL-Traum bei den Tampa Bay Buccaneers lange um einen Kaderplatz gekämpft, jetzt muss er sich allerdings ein neues Team suchen. Sein Rekordgewicht ist ihm letztlich zum Verhängnis geworden.

Es war die Geschichte nach dem NFL Draft 2025: Die Tampa Bay Buccaneers verpflichteten mit Desmond Watson den schwersten Spieler der Geschichte - unfassbare 210 Kilogramm brachte der Defensive Tackle auf die Wage.

Jetzt ist der NFL-Traum aber vorerst ausgeträumt. Infolge des Roster Cuts auf 53 Spieler wurde Watson entlassen. Besonders bitter: Der Verteidiger konnte sich bei den Tampa Bay Buccaneers nicht einmal im Training empfehlen, weil sein Gewicht ihm im Weg stand. Die Bucs-Coaches ließen Watson individuell trainieren.

Das Team setzte ihn wegen seines Übergewichts sogar auf die "non-football illness list". Er sollte sich einzig und allein auf seinen Gewichtsverlust konzentrieren.

Zu Beginn des Training Camp erklärte Head Coach Todd Bowles das Vorgehen wie folgt: "Es geht einfach darum, ihn zu einem besseren, gesünderen Spieler zu machen und ihn auf den Platz zu kriegen." Ein konkretes Zielgewicht oder eine Deadline gab Bowles öffentlich aber nicht preis.

Watson reduzierte sein Gewicht Medienberichten zufolge auf rund 198 Kilogramm - das reichte den Bucs aber nicht.

Anzeige
Anzeige

NFL: Herzergreifend! Desmond Watson muss wegen Übergewicht alleine trainieren

Anzeige
Anzeige

Desmond Watson träumt weiter von der NFL

Um das Gewicht in Relation zu setzen: Vor Watson waren die schwersten Spieler der NFL-Geschichte, die je gedraftet wurden, die Offensive Linemen Trent Brown und Daniel Faalele mit 172 Kilogramm.

Am College bei den Florida Gators konnte der Defensive Tackle trotz, oder vielleicht auch gerade wegen seines Gewichts überzeugen: Er verpasste in vier Jahren kein Spiel und kam auf 63 Tackles und 1,5 Sacks.

Bei Tampa Bay erhielt Watson nach dem Draft einen Vertrag über drei Millionen Dollar, von denen allerdings nur 70.000 Dollar garantiert waren. Aufgeben ist jetzt aber keine Option. "Er arbeitet weiter an sich", sagte sein Berater EJ Gonzales der "Associated Press". "Der Job ist noch nicht erledigt".

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Los Angeles Rams at Cleveland Browns Aug 23, 2025; Cleveland, Ohio, USA; Cleveland Browns quarterback Shedeur Sanders (12) warms up before the game between the Br...
News

Browns müssen Selbstdarsteller Sanders cutten - ein Kommentar

  • 26.08.2025
  • 09:19 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 26.08.2025
  • 08:45 Uhr
Buffalo Bills v Kansas City Chiefs
News

NFL-Preseason 2025 heute live: Spiele, Termine, Übertragungen - alle Informationen

  • 26.08.2025
  • 08:43 Uhr
INGLEWOOD, CA - DECEMBER 08: Buffalo Bills wide receiver Amari Cooper (18) warms up before an NFL, American Football Herren, USA football game between the Buffalo Bills and Los Angeles Rams at SoFi...
News

Nach Tradeforderung: Las Vegas verpflichtet Star-Receiver

  • 26.08.2025
  • 06:51 Uhr

NFL: Präzision pur! Arch Manning wirft auf fliegende Drohnen

  • Video
  • 01:11 Min
  • Ab 0

NFL: Roter Teppich für Jugendliche! Ex-NFL-Star mit wunderbarer Aktion

  • Video
  • 01:10 Min
  • Ab 0

Mats Hummels: Wilde Festival-Party mit Promis in Berlin

  • Video
  • 01:02 Min
  • Ab 0
Unter den Besten: Amon-Ra St. Brown
News

Top 100 der NFL: St. Brown landet auf Platz 20

  • 25.08.2025
  • 16:47 Uhr
2191893740
News

NFL oder nicht? So stehen die Chancen der Deutschen

  • 25.08.2025
  • 15:58 Uhr
January 18, 2025: Kansas City Chiefs defensive tackle Derrick Nnadi (91) is introduced before an NFL, American Football Herren, USA AFC Divisional game against the Houston Texans at GEHA Field at A...
News

Trade mit Jets: Chiefs holen Super-Bowl-Champion zurück

  • 25.08.2025
  • 13:12 Uhr