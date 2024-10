NFL: Tampa Bay Buccaneers eröffnen erste dauerhafte Fan-Botschaft in Deutschland

Die Tampa Bay Buccaneers eröffnen die erste dauerhafte Fan-Botschaft eines NFL-Teams in Deutschland. Mit Shaq Barrett wird auch eine Franchise-Legende vor Ort sein.

Nächster NFL-Meilenstein für Deutschland.

Wie die Tampa Bay Buccaneers offiziell verkündet haben, eröffnet die Franchise in Zusammenarbeit mit der Sportmarketingagentur Jung von Matt SPORTS die erste dauerhafte Fan-Botschaft eines Teams auf deutschem Boden.

Rund um das anstehende Munich Game zwischen den New York Giants und den Carolina Panthers am 10. November wird die sogenannte "Krewe Embassy" im "Ned Kelly’s" in der Nähe des Münchner Marienplatzes eingeweiht und soll von dort an als "langfristiger Treffpunkt" für Fans fungieren.

Am 8. November gibt es zunächst die feierliche Eröffnung, ehe am 9. November auch Bucs-Legende Shaq Barrett für Fotos und Autogrammwünsche zur Verfügung stehen wird. Danach folgt ein Pub Quiz, ehe am Spieltag eine Watch Party stattfinden wird.

"Die deutschen Fans sind für uns von großer Bedeutung, und wir sind sehr stolz darauf, bereits eine so engagierte 'Krewe' in Deutschland zu haben. Ihnen nun mit der Embassy in München ein dauerhaftes Zuhause zu geben, war ein logischer Schritt, der uns sehr am Herzen lag. Wir freuen uns sehr zu sehen, dass die Community immer weiter wächst und werden sie auch in den kommenden Jahren weiter ausbauen", wird James Ruth, CMO von Tampa Bay, zitiert.