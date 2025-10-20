American Football
NFL: Tampa Bay Buccaneers trauern um Franchise-Ikone – Ex-All-Pro stirbt mit nur 36 Jahren
- Aktualisiert: 20.10.2025
- 20:42 Uhr
- ran.de
Der frühere NFL-Star Doug Martin ist tot. Der langjährige Running Back der Tampa Bay Buccaneers starb im Alter von nur 36 Jahren.
Die Tampa Bay Buccaneers trauern um einen ihrer prägendsten Spieler der 2010er-Jahre. Der frühere All-Pro-Running-Back Doug Martin ist im Alter von nur 36 Jahren verstorben. Das teilte seine Familie mit.
Demnach starb Martin bereits am Samstagmorgen, die Todesumstände seien aktuell noch unklar. Zudem bat die Familie darum, ihre Privatsphäre zu berücksichtigen.
Die Buccaneers würdigten Martin in einem Post auf "X" als "Fan-Liebling", der einen "dauerhaften Einfluss" auf die Franchise gehabt habe. Zudem wurde er bereits als einer der 50 besten Spieler der Franchise-Geschichte geehrt.
Martin war im NFL Draft 2012 von den Bucs in der ersten Runde gepickt worden. Gleich in seinem ersten Jahr erlief er 1.454 Rushing Yards und elf Touchdowns - beides Bestwerte seiner Karriere.
Als All-Pro wurde er allerdings erst drei Jahre später ausgezeichnet, als er noch einmal die Marke von 1.400 Rushing Yards übertraf. Nach sechs Jahren in Florida verbrachte er sein letztes NFL-Jahr 2018 bei den Oakland Raiders.