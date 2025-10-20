NFL: 49ers-Quarterback Mac Jones kassiert Mega-Bonus nach Sieg gegen die Falcons

Mac Jones erlebt bei den San Francisco 49ers derzeit eine kleine Wiedergeburt in der NFL. Der Sieg gegen die Atlanta Falcons brachte ihm jetzt einen ordentlichen Bonus ein.

Die Verletzung von Brock Purdy vor einigen Wochen sorgte bei den San Francisco 49ers wenig überraschend für miese Laune, schließlich ist Purdy der unumstrittene Starting Quarterback des Teams aus Kalifornien.

Doch anders als etwa die Cincinnati Bengals oder die Baltimore Ravens sind die Niners auch mit ihrem Backup erfolgreich. Mac Jones musste bislang fünfmal als Starter ran, die Bilanz: vier Siege, eine Niederlage. Eine kleine Wiedergeburt für den Spielmacher nach schwierigen Jahren.

Und genau dieser vierte Sieg, den Jones im Sunday Night Game von Woche sieben gegen die Atlanta Falcons feierte, spült dem 27-Jährigen ein nettes Sümmchen an Bonuszahlungen aufs Konto.