- Anzeige -
- Anzeige -
NFL vor der free agency

NFL: Carolina Panthers bekommen mehrere Trade-Anfragen für ihren Quarterback

  • Veröffentlicht: 26.02.2026
  • 14:23 Uhr
  • ran.de

Die Carolina Panthers haben offenbar einen begehrten Quarterback in ihren Reihen. Die Franchise soll gleich mehrere Trade-Anfragen erhalten haben. Doch die Rede ist nicht von Starter Bryce Young.

Er ist es. Ihn wollen sie. Der aktuell meistgefragte NFL-Quarterback auf dem Markt steht (noch) bei den Carolina Panthers unter Vertrag.

Erfahren, groß und … rothaarig?

Denn die Trade-Anfragen drehen sich tatsächlich um Andy Dalton, Backup-Quarterback der Panthers.

Der erhielt erst kürzlich von General Manager Dan Morgan die Ansage, dass er sich um den Nummer-zwei-Platz hinter Bryce Young ein Duell mit einem weiteren Quarterback liefern müsse.

- Anzeige -
- Anzeige -

Andy Dalton bekommt Konkurrenz

Dabei soll es sich entweder um einen jungen Spieler aus dem Draft oder einen Quarterback handeln, den die Franchise in der Free Agency verpflichten möchte. "Nicht nur Andy, sondern allen Spielern gegenüber versuche ich, ehrlich und transparent mit unseren Plänen umzugehen. Bei Andy ist das nicht anders", sagte Morgan zur Situation.

Wie NFL-Insider Adam Schefter nun verriet, sollen sich mehrere Teams nach Dalton erkundigt haben. Laut "The Athletic" und "PanthersWire" gelten vor allem die Minnesota Vikings und die New York Jets als sinnvolle Abnehmer im Falle eines Dalton-Trades.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL - Amon-Ra St. Brown schwärmt von München-Spiel: "Ein Traum wird wahr"

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Dalton zurück zu seinen Wurzeln?

Aber auch die Las Vegas Raiders und die Cincinnati Bengals werden genannt. Bei den Bengals startete Daltons Karriere 2011. Die Franchise wählte den mittlerweile 38-Jährigen in der zweiten Runde des NFL-Drafts an Position 35 aus.

Sollten die Panthers einen Trade für Dalton einfädeln können, würden sie knapp 2,2 Millionen US-Dollar an Cap Space freiräumen – mit einer Dead-Money-Summe von 3,7 Millionen US-Dollar.

Auch interessant: Tennessee Titans entlassen gleich zwei Starter – mit Abstand größter Cap Space

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Scouting Combine Feb 24, 2026; Indianapolis, IN, USA; Kansas City Chiefs general manager Brett Veach speaks at the NFL Scouting Combine at the Indiana Convention ...
News

Chiefs-GM kritisiert: "Spieler bleiben immer länger am College"

  • 26.02.2026
  • 15:46 Uhr
Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL-Saison geht los: Alle Infos zum Scouting Combine

  • 26.02.2026
  • 15:37 Uhr
Meistverkaufte NFL-Trikots in Deutschland
News

Von St. Brown bis Maye: Die meistverkauften NFL-Trikots

  • 26.02.2026
  • 13:33 Uhr
imago images 1048611752
News

Größter Cap Space der Liga: Titans entlassen zwei Starter

  • 26.02.2026
  • 11:31 Uhr
Brown und Vrabel
News

AJ Brown zu den Patriots? Jetzt äußert sich Mike Vrabel

  • 26.02.2026
  • 11:30 Uhr
September 27, 2025: Ohio State Buckeyes linebacker Arvell Reese (8) ready for a play during the NCAA, College League, USA football game between the Ohio State Buckeyes and the Washington Huskies in...
News

Vor Combine: Top-Prospect will Position ändern

  • 26.02.2026
  • 08:01 Uhr
imago images 1071508149
News

Maxx Crosby vor Trade? Raiders legen wohl Preis fest

  • 26.02.2026
  • 06:40 Uhr
NFL, American Football Herren, USA London Games-Los Angeles Rams at Jacksonville Jaguars Oct 19, 2025; London, United Kingdom; A general view as the Los Angeles Rams play against the Jacksonville J...
News

NFL: Diese Teams treten 2026 in London an

  • 25.02.2026
  • 16:43 Uhr
JACKSONVILLE, FL - DECEMBER 07: Indianapolis Colts quarterback Daniel Jones (17) reacts after a play during the game between the Jacksonville Jaguars and the Indianapolis Colts on December 7, 2025 ...
News

Colts geben Update zu Daniel Jones

  • 25.02.2026
  • 12:48 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Tennessee Titans at San Francisco 49ers Dec 14, 2025; Santa Clara, California, USA; San Francisco 49ers offensive tackle Trent Williams (71) enters the field prio...
News

49ers wohl vor Trennung von Star-Tackle

  • 25.02.2026
  • 11:54 Uhr