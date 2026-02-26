- Anzeige -
"Teams haben mich gefragt..."

NFL - Vor Combine: Top-Prospect will Position ändern

  • Veröffentlicht: 26.02.2026
  • 08:01 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© ZUMA Press Wire

Nur einen Tag vor dem NFL Scouting Combine hat sich ein potentieller Top-Fünf-Pick auf eine Position festgelegt, die er in der NFL spielen will.

Nur wenige Tage vor dem NFL Combine in Indianapolis hat sich eines der größten Talente des diesjährigen Drafts klar positioniert: Arvell Reese von der Ohio State University will künftig als Outside Linebacker/Edge Rusher spielen und nicht mehr ausschließlich als Off-the-Ball-Linebacker.

Der 20-jährige Reese (1,93 m, 110 kg) sagte gegenüber "ESPN": "Die Teams haben mich fast alle gefragt, was ich machen will und wo mein Kopf steht. Ich habe ihnen gesagt, dass ich mich als Outside Linebacker sehe." Bei den Ohio State Buckeyes spielte Reese auch oft in Coverage.

Pass Rusher oder Linebacker? "Noch nicht einmal angekratzt"

Reese begründet den Schritt mit seinen bislang noch nicht voll ausgeschöpften Pass-Rush-Qualitäten: "Ich habe die Oberfläche dessen, was ich als Pass-Rusher wirklich kann, noch nicht einmal angekratzt."

Er beschreibt seinen Stil als Mischung aus Geschwindigkeit und Stärke und betont, dass er auch gegen den Lauf diese Stärken einbringen könne.

In der vergangenen College-Saison kam Reese auf 69 Tackles und 6,5 Sacks. Experten sehen in ihm einen potenziellen Top-5-Pick im NFL Draft 2026.

Reese hat in den vergangenen Wochen bereits mit mehreren Teams gesprochen, darunter die New York Jets (Pick 2), Arizona Cardinals (Pick 3) und Cleveland Browns (Pick 6). Beim Combine wird er sowohl den 40-Yard-Dash laufen als auch Drills für beide Linebacker-Positionen absolvieren.

