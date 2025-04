Mit dem NFL Draft 2025 startet die Liga endgültig in die neue Saison. Aufgrund ihrer nur drei Siege in der vergangenen NFL -Spielzeit haben die Tennessee Titans den ersten Pick im Draft.

Nachdem Tennessee in den vergangenen beiden Jahren den Großteil der Spiele mit Will Levis bestritten hat, möchte das Team um Head Coach Brian Callahan nun laut "ESPN" einen großen Schritt in Richtung "Rebuild" gehen.