Die Tennessee Titans werden in der kommenden Saison eine Änderung bei ihren Heimtrikots vornehmen und vor heimischer Kulisse in veränderten Farben auflaufen.

Neue Zeitrechnung bei den Tennessee Titans.

Wie die Franchise bekanntgab, wird das Team in der kommenden Saison in veränderter Heimtrikot-Farbe auflaufen: Die Wahl fällt auf hellblaue Trikots, besser bekannt als "Titans blue".

"Wir sprechen mit den Fans und hören ihnen zu, und es gibt ein klares Bedürfnis, dass ihr Team, die Titans, auf dem Spielfeld in dieser auffälligen Farbe auftritt, die dieses Team seit 1960 in Houston, in Memphis, in Vanderbilt und bei unseren Spielen im Nissan Stadium begleitet hat", betone Team-Präsident Burke Nihill auf der Website der Titans.