NFL testet eine revolutionäre Technik bei First-Down-Entscheidungen

Anzeige

Nie wieder Chain Gang? Die NFL hat offenbar bereits in der vergangenen Saison eine neue Technologie getestet, welche die Liga revolutionieren könnte.

Laut einem Bericht von Insider Tom Pelissero testete die NFL in der vergangenen Saison das optische Tracking von First Downs. Die neue Technologie soll die Referees bei den Entscheidungen um die "Line to Gain" unterstützen und könnte somit die "Chain Crew" ersetzen.

2023 wurde das System in zwei Stadien sowie im Super Bowl eingesetzt und überprüft. Wie Pelissero berichtet, wird die offizielle Einführung allerdings nicht in diesem Jahr erwartet.

Viel wahrscheinlicher ist, dass die Testphase in der kommenden Saison ausgebaut wird und die Team-Owner 2025 über die Einführung abstimmen werden.

Immer wieder sorgen Entscheidungen der Schiedsrichter über die Position des Balles für heftige Diskussionen. Dabei wird häufig kritisiert, dass eine High-Tech-Liga wie die NFL immer noch auf das altmodische System der 10-Yard-Kette setzt.