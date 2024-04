Anzeige

Tom Brady hatte zuletzt öffentlich mit einer Rückkehr in die NFL kokettiert, sollte ein Team ihn "brauchen". Dabei braucht ihn nur ein Ort an NFL-Sonntagen: Die Kommentatoren-Kabine!

Von Kai Esser

Was Tom Brady bereits in seinem ersten Jahr als Starter in der NFL geleistet hat, ist eigentlich unglaublich.

Als quasi-Rookie führte er die New England Patriots gegen die Los Angeles Rams, damals das individuell stärkste Team der NFL, mit einem Game-Winning-Drive zum Super-Bowl-Sieg. Es war der erste von insgesamt sieben Titeln bei zehn Teilnahmen am größten Endspiel der Sportwelt.

23 lange Jahre dauerte die imposante Karriere des Strahlemanns aus Kalifornien, in der er dutzende Rekorde aufstellte. Seine Laufbahn machte ihn bei den meisten Football-Fans, Experten und Spielern zum "GOAT", dem Greatest Of All Time.

Nun kokettierte er öffentlich mit einem Comeback. "Wenn ein Team mich braucht, wäre ich nicht abgeneigt", sagte er kürzlich. "Aber warum, Tom?", möchte man reflexartig fragen. "Warum nur?"