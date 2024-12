NFL - Tom Brady fordert Strafe für Quarterbacks nach Al-Shaair-Hit

In der Diskussion um den Hit von Azeez Al-Shaair gegen Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence hat sich auch Tom Brady zu Wort gemeldet. Der Ex-Quarterback schlägt sich auf die Seite der Defense.

Der üble Hit von Azeez Al-Shaair sorgt rund um die NFL weiter für rege Diskussionen. Texans-GM Nick Caserio hat seinen Outside Linebacker für die Aktion gegen Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence verteidigt.

Und auch Tom Brady schlägt sich – ganz allgemein – auf die Seite der Defense.

In der Sendung "The Herd with Colin Cowherd" räumte der frühere Quarterback ein, dass er bei dem Thema "gemischte Gefühle" habe.

Dabei gewährte er mit einer Anekdote einen Einblick, wie seine früheren Teamkollegen ihm eine Lektion erteilt haben. Als junger Spielmacher hatte er nach einem späten Slide und einem heftigen Hit seinen Helm verloren.

"Wenn du rutschen willst, dann geh besser runter", sagten ihm seine Teamkollegen, so Brady. "Diese Jungs kommen, um dich zu kriegen." Al-Shaair wurde von der NFL für das Foul gegen Lawrence für drei Spiele gesperrt, er hat sich inzwischen bei Lawrence entschuldigt.