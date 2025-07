Der Quarterback hat erst am 7. Juni bei den Pittsburgh Steelers unterschrieben und damit Großteile des bisherigen Trainings verpasst. Um dem entgegenzuwirken, hat er seine Offense-Mitspieler jetzt nach Malibu, Kalifornien eingeladen.

In der "The Pat McAfee Show" erklärte der 41-Jährige, dass er seine Wide Receiver, Running Backs und Tight Ends überzeugen möchte, den Extra-Einheiten beizuwohnen. Offenbar mit Erfolg.

Das Wichtigste in Kürze

Skowronek postete ein Video, wie Rodgers beim Basketball seinem WR einen Alley-Oop im Gym zuwarf.

Ein schnelles Kennenlernen ist von Nöten. Obwohl die Steelers sehr viele Trades und Deal in der Offseason abgeschlossen haben, um mit Rodgers in seiner wohl letzten Saison nochmal anzugreifen, schätzen die Buchmacher sie in den meisten Spielen als Underdog ein. Viele der Transactions wurden kritisiert.

Rodgers verhandelte in der Offseason zuvor noch mit den New York Giants und Minnesota Vikings, doch die Steelers waren demnach das einzige Team, welches ihm ein konkretes Angebot offerierte.