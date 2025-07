NFL - Pittsburgh Steelers: Nach Rodgers, Ramsey und Co. - neuer Vertrag für Omar Khan

General Manager Omar Khan war umtriebig in dieser Offseason. Die Pittsburgh Steelers belohnen ihn jetzt dafür.

Für Omar Khan war es bislang eine arbeitsreiche NFL-Offseason.

Der General Manager der Pittsburgh Steelers hat Star-Quarterback Aaron Rodgers nach Pittsburgh geholt, dazu auch Wide Receiver DK Metcalf, die Cornerbacks Jalen Ramsey und Darius Slay sowie Tight End Jonnu Smith. Wide Receiver George Pickens wurde zudem zu den Dallas Cowboys abgegeben.

Der Franchise haben die Aktivitäten offenbar gefallen, denn die Zusammenarbeit mit dem GM wurde jetzt durch einen neuen Dreijahresvertrag bis 2028 verlängert. Khan ist seit 2022 im Amt.

"Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass wir Omar für drei weitere Jahre unter Vertrag genommen haben", sagte Klubpräsident Art Rooney II in einem Statement. "Omar und sein Team haben in den vergangenen drei Jahren hervorragende Arbeit geleistet – sei es im Draft, bei gezielten Trades oder in der Free Agency. Wir wollen diesen erfolgreichen Weg fortsetzen und hoffen, dass er uns zu noch mehr sportlichem Erfolg führt."

Der Erfolg war bislang auf die Playoff-Teilnahme beschränkt. Die gelang zwar in den letzten beiden Jahren, ein Sieg sprang dort aber nicht heraus.

Zuletzt konnten die Steelers 2016 ein Spiel in der Postseason gewinnen. Mit Khan als GM stehen die Steelers bei einer 29:22-Bilanz.