Der 61-Jährige hat im NFL Draft 2025 Caleb Lohner in der siebten Runde an Position 241 geholt. Eine ziemliche Überraschung, denn Lohner hatte zuvor nur 57 Snaps im College Football für die Utah University absolviert.

Sean Payton ist für Risiko und kreative Ideen bekannt. Der Head Coach der Denver Broncos tüftelt wieder was aus - und nimmt eine Blaupause der Vergangenheit dafür her.

Der legendäre Jimmy Graham war einst Basketballer am College. Doch Sean Payton machte aus ihm einen der besten Tight Ends der NFL-Historie. 2025 hat der Broncos-Coach selbiges mit jemand neuem vor.

Das Wichtigste in Kürze

Payton vergleicht Lohner mit Graham

Payton tat selbiges bereits 2010, damals noch als Trainer der New Orleans Saints. Damals holte er einen gewissen Jimmy Graham, der nur ein Jahr Erfahrung am College vorzuweisen hatte, der vier Jahre vorher Basketball in Miami gespielt hat.

"Wenn es wie das letzte Mal läuft, können wir uns richtig freuen," sagte Payton auf der Homepage der Franchise. Es wäre "unglaublich", wenn Lohner ansatzweise wie Graham einschlagen würde.

Graham zählt zu den besten TEs der NFL-Historie. Der fünfmalige Pro Bowler wurde 2010 von den Saints in der dritten Runde an der 95. Stelle ausgewählt. Er fing in seiner Karriere 719 Pässe für 8545 Yards und erzielte dabei 89 Touchdowns.

Körperlich weisen beide Spieler deutliche Parallelen auf. Beide sind um die zwei Meter groß und auch Lohner bringt rund 115 Kilogramm auf die Waage.

Ein echter Brecher mit gewaltigem Potenzial, das Coach Payton nur noch herauskitzeln muss.