Tom Brady hat als TV-Experte und Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders eine Doppelrolle inne. Die NFL erlaubt ihm viele Freiheiten, die seiner Franchise große Vorteile eröffnet. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, wann es zur Eskalation kommt. Von Daniel Kugler Tom Brady genießt nach seinem Karriereende in der NFL weiterhin eine Sonderrolle in der Liga. Der ehemalige Star-Quarterback hat eine Doppelfunktion als "FOX"-Experte und daneben Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders inne. Tom Brady kündigt Football-"Comeback" an

Deutsche in Week 2: Drei machen richtig Alarm Die NFL erlaubt diese Sonderstellung bisher, weil es noch auch kaum Stimmung dagegen gab. In Week 2 wurden die Probleme an der bevorzugten Behandlung von "TB12" allerdings überdeutlich. Im späten Slot am Sonntag fungierte Brady noch als Experte beim Super-Bowl-Rematch zwischen den Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles. Nur einen Tag später switchte er dann in seine andere Rolle. Im ersten Viertel des Monday Night Games zeigte die "ESPN"-Übertragung des Spiels der Los Angeles Chargers gegen Bradys Raiders den 48-Jährigen im Allegiant Stadium in Las Vegas in der Trainerbox, wo Brady Schulter an Schulter mit Mitgliedern des Trainerstabs saß und ein Headset trug.

Tom Brady: Sonderrolle bevorzugt Las Vegas Raiders Szenen wie in Woche zwei machen immer deutlicher, dass bei den "Brady Rules" ein ganz klarer Interessenkonflikt vorliegt. Beim Top-Spiel der Eagles gegen die Chiefs hatte er in seiner Funktion als Experte die Gelegenheit, viel mehr Informationen über den AFC-West-Rivalen der Raiders zu sammeln, als jeder Scout es jemals zusammenbekommen könnte.

VIDEO: Bucs schlagen im letzten Drive zurück

Mit Blick auf das Duell mit Kansas City in Woche sieben erscheint diese Extrawurst für die Quarterback-Legende mit fortlaufender Saison immer umstrittener. So hat Brady durch seinen TV-Job rund um die Übertragung der Partie zahlreiche Insides über die Defense und Offensive der Chiefs erhalten. Diese Informationen sind Gold wert für die Raiders, bevor das Team in Woche sieben erstmals gegen den großen Rivalen antritt. Dass Brady sich aktiv in das Tagesgeschäft in Las Vegas einbindet, ist ein offenes Geheimnis. Es geht aber offenbar noch deutlich tiefer, wie erwartet. Wie Sideline-Reporter Peter Schrager beim Duell Chargers gegen Raiders berichtete, soll das langjährige Gesicht der NFL Offensivkoordinator Chip Kelly zwei- bis dreimal pro Woche anrufen.

Sonderrolle von Tom Brady: Beschwerden anderer Teams wohl nur Frage der Zeit Auch wenn die Liga Brady viele Privilegien zugesteht, gibt es aber immer noch klare Einschränkungen. Der ehemalige Playmaker der New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers darf etwa nicht zum Training erscheinen. Er darf auch die Einrichtungen anderer Teams nicht betreten. Aber aktuell wird es Brady gestattet, an Produktionsbesprechungen von "FOX" zu Spielen teilnehmen. Er ist vor den Spielen auf dem Spielfeld und darf vor jedem Spiel mit jedem telefonieren.

VIDEO: Jakob Johnson blockt Punt für Texans