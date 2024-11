Wen zieht es noch wo hin? ran fasst die wichtigsten Gerüchte, News und Wechsel zur Trade Deadline der NFL im Ticker zusammen.

Es ist Trade Time in der NFL! Zwischen Woche 5 und Woche 6 gab es gleich mehrere Hammer-Wechsel. Während es Davante Adams von den Las Vegas Raiders zu seinem alten Kumpel Aaron Rodgers und den New York Jets zog, tradeten die Buffalo Bills für Amari Cooper von den Cleveland Browns. Doch das soll noch lange nicht das Ende sein. Bis zum 5. November (22 Uhr deutscher Zeit) haben die NFL-Teams noch Zeit, sich mit Spielern anderer Franchises zu verstärken. ran fasst daher die wichtigsten Gerüchte, News und fixen Wechsel im Ticker zur Trade Deadline zusammen.

+++ Update, 3. November, 21:33 Uhr: Trade von Za’Darius Smith offenbar kurz vor Vollzug +++ Jetzt könnte alles wohl ganz schnell gehen. Der Trade von Za’Darius Smith nach Detroit soll noch am Sonntag oder Montag über die Bühne gehen - das will "NBC" von einer gut informierten Quelle erfahren haben. Entsprechende Gerüchte hatten bereits am Samstag kursiert (siehe Eintrag zuvor). NFL: Dak Prescott verletzt - Schock für Dallas Cowboys Dieser Schritt entspricht anscheinend auch Smiths Vorstellungen. Der 32-Jährige gab zu, einen Lions-Transfer zu begrüßen, weil er sich in der NFC North mit zweien seiner Ex-Teams messen könne. Vor seiner Station in Cleveland lief der Noch-Browns-Star für die Baltimore Ravens (2015-2018), Green Bay Packers (2019-2021) und die Minnesota Vikings (2022) auf. Das Team um Head Coach Dan Campbell würde damit auf eine ernste Verletzung von Aidan Hutchinson reagieren. Bislang hat es keinen neuen Pass Rusher verpflichtet. Die Franchise trifft in Woche neun als Tabellenführer der Division auf die Packers (ab 22:25 Uhr im ran-Liveticker).

+++ Update, 2. November, 20:07 Uhr: Lions steigen offenbar in Smith-Poker ein +++ Nach der schweren Verletzung von Aidan Hutchinson halten die Detroit Lions offenbar Ausschau nach einem Ersatz. Einem Bericht von "The Athletic" zufolge zählt dabei Browns-Star Za'Darius Smith zum Kandidatenkreis. Cleveland fordert laut "ESPN" einen "sehr guten Tag-3-Pick", also vermutlich ein Auswahlrecht in der vierten Runde. Noch ist Smith bis inklusive 2025 an seinen jetzigen Arbeitgeber gebunden. Die Chancen auf einen Wechsel könnten steigen, wenn es die Browns im Duell mit den Los Angeles Chargers (am Sonntag ab 19 Uhr im ran-Liveticker) verpassen, ihre vage Playoff-Hoffnung am Leben zu halten. Andernfalls droht Detroit wohl die Folge, dass die Browns ihren Ausverkauf verschieben. Nach acht Einsätzen kann der 32-jährige Smith unter anderem sechs Quarterback-Hits sowie je fünf Tackles for Loss und Sacks vorweisen. Lions-Pechvogel Hutchinson hatte beim 47:9-Kantersieg gegen die Dallas Cowboys einen Bruch von Schien- sowie Wadenbein erlitten und musste sich einer Operation unterziehen. Ein Comeback in dieser Saison ist möglich, aber auch nicht wahrscheinlich.

+++ Update, 29. Oktober, 11:34 Uhr: Ravens holen Star-Receiver von den Carolina Panthers +++ Die Baltimore Ravens verstärken sich laut NFL-Insider Adam Schefter mit Wide Receiver Diontae Johnson von den Carolina Panthers. Für den 28-Jährigen ist es bereits der zweite Trade dieses Jahr, er kam erst vor der Saison von den Pittsburgh Steelers nach Carolina. Johnson wurde 2019 in der dritten Runde von den Steelers getraded, wo er im dritten Jahr seinen Leistungs-Peak erreichte und es mit 1.161 Yards sogar in den Pro Bowl schaffte. In der aktuellen Spielzeit steht der Passempfänger bei 30 Receptions für 357 Yards. Im Gegenzug für Johnson erhalten die Panthers offenbar einen Fünft- und einen Sechstrundenpick. Bereits gegen die Denver Broncos am Wochenende war Johnson aufgrund des Trade-Interesses nicht mehr im Roster.

+++ Update, 20. Oktober, 11:34 Uhr: Rams-Receiver Cooper Kupp wohl heiß begehrt +++ Bahnt sich der nächste große Trade eines Wide Receivers an? Wie Ian Rapoport von NFL Network berichtet, sind gleich mehrere Teams an einer Verpflichtung von Cooper Kupp interessiert. Ohne Namen zu nennen, spricht der Insider von "Teams, die sich bei den Los Angeles Rams nach dem Status von Cooper Kupp erkundigt" hätten. Die Rams stehen derzeit bei einer Bilanz von 1-4. Würden sie auch die beiden verbliebenen Spiele vor der Trade Deadline gegen die Raiders und die Vikings verlieren, würde sich das Interesse am MVP des Super Bowls 2021 weiter erhöhen, prophezeit der Insider. Teams, die Passempfänger benötigen, gibt es derzeit genug. Am häufigsten genannt werden die Buffalo Bills, die Pittsburgh Steelers und die Kansas City Chiefs. Allerdings müssten für einen Trade einige Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Kupp ist beim Rams-Publikum nach wie vor ebenso beliebt wie bei Quarterback Matthew Stafford. Ein Abgang könnte also auf sehr viel Unmut innerhalb der Franchise stoßen. Außerdem würden Kupp in den kommenden drei Jahren laut Rapoport noch 20 Millionen Dollar pro Saison zustehen, wobei der Betrag nur für eine Saison lang garantiert wäre.

+++ Update, 18. Oktober, 11:20 Uhr: Mehrere Teams wohl an Jets-Receiver Mike Williams dran +++ Unmittelbar nach dem Trade für Davante Adams tauchten Berichte auf, wonach nun ein anderer Wide Receiver der New York Jets den "Big Apple" verlassen könnte: Mike Williams. Wie "The Athletic" nun vermeldet, haben sich bereits mehrere Teams nach dem 30-Jährigen erkundigt. Darunter sollen sich neben den New Orleans Saints und den Pittsburgh Steelers auch die Los Angeles Chargers befinden. An der Westküste stand Williams bereits von 2017 bis einschließlich der Saison 2023 unter Vertrag, ehe er sich in der vergangenen Offseason den Jets angeschlossen hatte. Für New York kommt Williams in der laufenden Spielzeit auf zehn Receptions für 145 Yards. Wie viel ein Team für ihn bezahlen müsste, wird nicht genannt.

+++ Update, 15. Oktober: Cam Akers kehrt zu den Vikings zurück +++ Die Minnesota Vikings haben zum zweiten Mal innerhalb von zwölf Monaten Running Back Cam Akers unter Vertrag genommen - diesmal von den Houston Texans. Houston tauscht Akers und einen Conditional Siebtrundenpick für 2026 gegen einen Conditional Sechstrundenpick für 2026 nach Minnesota.

+++ Update, 15. Oktober: Amari Cooper zieht es zu den Buffalo Bills +++ Der Trade von Star-Receiver Davante Adams zu den New York Jets ist kaum ein paar Stunden her, da wechselt bereits der nächste Edel-Passempfänger. Die Buffalo Bills traden für Amari Cooper von den Cleveland Browns. US-Berichten zufolge erhalten die Browns für den Abgang als Gegenwert Draft-Picks in der dritten (2025) und siebten (2026) Runde. Die Bills bekommen neben dem 30-jährigen Cooper offenbar auch einen Sechstrundenpick (2025).

